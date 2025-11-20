Alicorp alista ingreso al negocio de snacks

Alicorp, la empresa peruana de consumo masivo, firmó de un acuerdo para adquirir el 60% de las acciones de las empresas Inka Crops y Procesadora Tropical. Con ello, la compañía da un paso estratégico en su objetivo de ampliar su portafolio de alimentos.

La empresa anunció el movimiento a través de un Hecho de Importancia enviado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). No obstante, la operación aún está sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones contractuales correspondientes.

De concretarse el hecho, sería una de las movidas más relevantes de Alicorp en los últimos años, ya que incorporaría de forma directa la categoría de "snacks" a su línea de negocio de alimentos, donde ya lidera con algunas marcas de alta presencia entre los consumidores. Desde el sector empresarial, señalaron observar el impacto que podría tener tanto en el mercado local como en la expansión internacional de Inka Crops, pues dicha compañía lleva más de 25 años llevando sus productos a más de 20 países y recientemente, apuntaba a consolidar su crecimiento en Asia y Europa.

Las nuevas adquisiciones de Alicorp forman parte de un plan de expansión que ha desplegado con fuerza en los últimos años, donde la compañía ha ejecutado movimientos en distintos países de la región. Uno de ellos fue la reciente adquisición de la Jabonería Wilson (de Ecuador), la empresa comercializadora de productos de belleza Disanu (de Perú) y la distribuidora de bienes Sanuss (de Colombia).

Inka Crops lleva más de 25 años en Perú y se ha convertido en una de las empresas líderes en la categoría de "snacks" a base de insumos andinos y otros productos naturales. Dentro de su portafolio, incluye marcas reconocidas como Inka Chips e Inka Corn, que hoy se comercializan no solo en el país andino, sino que también en más de 25 mercados.