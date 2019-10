Independientemente a la actividad o giro al que se dediquen, el gremio empresarial debe involucrarse cada vez más en la responsabilidad social, con el fin de apoyar en las causas sociales y retribuir a la sociedad, dijo Andrés Roemer, creador del evento del Festival Internacional de Mentes Brillantes La Ciudad de las Ideas, que se relizará del 8 al 10 de noviembre en el Auditorio Metropolitano, en Puebla.

El economista y filántropo destacó que en el marco de este encuentro de mentes brillantes se buscarán propuestas sociales de emprendimiento que pretendan cambiar la vida de 10 millones de personas en los siguientes seis años, que sean merecedoras del reconocimiento Gifted Citizen.

Ya tienes tus boletos para La Ciudad de las Ideas 2019 This Is Epic!, adquierelos ya en el siguiente link https://t.co/dmqgdQtKPg#CDI2019#CDIPuebla#ThisIsEpic pic.twitter.com/pvF2o9bFBj — La Ciudad de las Ideas (@cddelasideas) September 6, 2019

En los últimos años, en México ha crecido el espíritu emprendedor no sólo para generar dinero, sino para resolver problemas sociales a través de proyectos innovadores, tanto en materia de educación, innovación y sostenibilidad. La función que tienen las empresas más allá de la actividad a la que se dediquen es que hay un plus que el gremio empresarial puede aportar, “esto quiere decir que no sólo ser socialmente responsable es suficiente, eso se queda en un esquema muy corto, ser responsable empresarial significa apoyar causas con las cuales se retribuya lo mucho que nos da el país”, dijo Roemer.

Para Carlos Rahmane, director de Exitus Capital, promotor de la iniciativa Gifted Citizen, junto con Ciudad de las Ideas, la propuesta de este premio es seleccionar las mejores propuestas, las cuales serán evaluadas por un jurado calificador; para posteriormente hacer la selección de aquellas que serán fondeadas para su realización.

Gifted Citizen es un reconocimiento internacional que se entrega en La Ciudad de las Ideas a los emprendedores sociales cuyos proyectos pueden cambiar la vida de millones de personas en los próximos años. Conoce la convocatoria en: https://t.co/mfndIepP8X pic.twitter.com/Be2r4Q707O — La Ciudad de las Ideas (@cddelasideas) October 1, 2019

Exitus Capital como parte de su compromiso de responsabilidad empresarial, es el patrocinador de este premio anual que busca estimular el potencial creativo de líderes visionarios apasionados con proyectos de emprendimiento social con capacidad de influir de manera positiva a través de ámbitos sociales, económicos y culturales.

La ceremonia en la que se escogerán los mejores proyectos sociales, será el 6 de noviembre en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

kg