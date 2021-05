El presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Marco Gutiérrez, consideró que la investigación sobre el accidente de la Línea 12 del Metro debe estar basada en aspectos técnicos, al igual que sus resultados, y deslindar las debidas responsabilidades por el bien de la sociedad.

“Independientemente de cómo se vaya a politizar este asunto, las respuestas deben tener una justificación técnica. Se tendrá que revisar el proyecto original, ver qué modificaciones hubo, quien las autorizó y si tenían sustento técnico para realizarlas”, dijo.

Desde su punto de vista, una obra que cuenta con los estudios técnicos requeridos y bien elaborados, entre ellos los estructurales, “no se puede caer, no se puede caer”, como ocurrió la noche del lunes, lo que mostró fallas en la planeación de infraestructura, cuestionó la calidad de los trabajos, en sus diferentes variantes, y recordó la importancia de las tareas de supervisión especializada.

En el 2014, tras el cierre de operaciones en 12 de las 20 estaciones de la línea por problemas en el sistema ferroviario, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México encargó a un grupo de trabajo realizar una investigación integral del proyecto de transporte.

Entre sus conclusiones de abril del año siguiente se advirtió que el grupo constructor no tomó en cuenta la ingeniería básica, elaborada por la empresa Cominsa (con amplia experiencia en el sistema Metro), que entre otras cosas advertía de riesgo de utilizar viaductos elevados como parte de la solución constructiva. Además, no se contaba con el proyecto ejecutivo correspondiente y sugería tener 23 estaciones y no las que quedaron finalmente. Sin embargo, en su momento, las conclusiones no causaron alguna reacción.

Empresas se deslindan

Un día después del accidente, las empresas que integran el consorcio constructor lamentaron los hechos ocurridos entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea, manifestaron sus condolencias y, en breves comunicaciones, dos dejaron en claro la participación que tuvieron en la obra.

ICA, como cabeza del grupo, explicó que tuvo a su cargo la construcción de 15 de las 20 estaciones y ninguna de ellas está relacionada con el accidente. Alstom dijo que se limitó a suministro de energía, señalización, monitoreo y control, así como pruebas y puestas en servicio de una parte de los subsistemas electromecánicos y de trabajo en vías. Carso no comentó al respecto, aunque de manera informal se mencionó que estarán atentos a la investigación respectiva.

De acuerdo con el presidente de la CNEC en todo consorcio constructor sus integrantes tienen responsabilidad solidaria, a pesar de que en el contrato respectivo se precisen las tareas que se realicen.

Apoyo de ingenieros

En una respuesta inmediata al accidente, el gremio de ingenieros civiles manifestó ayer sus deseos de colaborar en la investigación debida. Por la mañana, la ENEC informó que dado el amplio conocimiento que tienen las empresas y especialistas nacionales de consultoría, por encima de los extranjeros, con respecto a la sismicidad y condiciones del suelo del Valle de México, propuso que sean quienes elaboren el dictamen de lo sucedido.

Por la tarde, el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), comunicó su disposición para realizar una ingeniería forense del tramo colapsado para fundamentar una opinión confiable sobre las posibles causas, acciones que hará el Comité Técnico de Seguridad Estructural conformado por peritos expertos en puentes, estructuras y geotecnia de nuestro Colegio y de las sociedades relacionadas, como: SMIE, SMIS y SMIG en coordinación con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.

