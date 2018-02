Un bloque de 10 MHz de frecuencias AWS —1.7/2.1GHz— que ninguna empresa quiso en la subasta del IFT en 2016 y que tampoco estará a concurso en el corto plazo, sirvió de criterio para calcular el espectro asignado al mercado y los límites de acumulación máxima de señales en manos de los operadores con interés en entrar a la licitación de la banda de 2.5 GHz.

Fue una consideración cuyo efecto adverso es la disminución en el porcentaje de tenencia espectral de los operadores, porque permite una acumulación de frecuencias en números absolutos y ante el hecho de que ese espectro aún no ha sido asignado, dijo la comisionada María Elena Estavillo, que votó en contra de este particular el 7 de febrero en el acuerdo del pleno del IFT que definió las bases para licitar 120 MHz en el espectro de la 2.5.

De acuerdo con la comisionada, la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sus criterios para calcular las cuotas de espectro asignado para servicios móviles, contabilizó ese bloque de 10 MHz que hoy se encuentra sin explotación comercial como uno próximo a su licitación, cuando no existen elementos para presumir que este hecho ocurrirá antes de un periodo de dos años.

La comisionada, que según el expediente P/IFT/070218/84 votó a favor del proyecto de licitación en lo general y en diferenciado en este punto y en dos más de las bases, advirtió a sus colegas del pleno que el uso de criterios más certeros en el cálculo de la tenencia espectral haría infalible a la licitación de la 2.5 que ya está en marcha.

“El tope de acumulación de espectro es un porcentaje que se calcula sobre el total del espectro móvil asignado. Para calcular ese total se incluyeron 10 MHz de AWS que quedaron desiertos en una licitación. Aunque es válido incluir el espectro que estará disponible en el corto plazo, este espectro no se ha incluido en el programa anual de bandas y por lo tanto no está previsto licitarlo en el corto plazo. Por eso no estuve de acuerdo en incluirlo en el total sobre el cual se calcula la acumulación de espectro permitida para cada participante”, respondió la comisionada María Elena Estavillo a una consulta de este medio.

“Incrementar el total de esta forma tiene el efecto práctico de permitir mayor acumulación de espectro en números absolutos, porque el porcentaje de cada participante disminuye artificialmente”, añadió la comisionada con especialidad en economía.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó el 29 de noviembre del 2017 su Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2018.

En materia de telecomunicaciones el regulador contempló acciones para el espectro que va de los 415 a los 430 MHz, para servicios de radiocomunicación de flotillas; para la banda de 850 MHz dijo que habría trabajos para explotarla en aplicaciones de radio troncalizado para seguridad pública y para las frecuencias de 824-849/869-894 MHz perfiló acciones para dedicarla a servicios de telefonía. No informó entonces un plan para el bloque de 10 MHz desierto en la licitación IFT-3 que condujo entre 2015 y 2016.

El regulador informó el 6 de marzo del 2016 los resultados de la subasta de 80 MHz en la banda de AWS, frecuencias contempladas entre los 1710-1780 MHz y los 2110-2180 MHz. Telefónica declinó entonces participar en el proceso, mientras que AT&T consiguió dos bloques y Telcel se hizo con otros seis, quedando uno desierto de 10 MHz.

De acuerdo con el IFT, con el cálculo aprobado el 7 de febrero y en caso de ir a la licitación de la 2.5 GHz, Altán llegará a la competencia con una tenencia espectral de 15.04%; AT&T, con 20.36%; Telcel, con 29.74%, y Movistar, con 10.67% del espectro asignado al mercado.