La Unión Europea (UE) logró proteger todas las denominaciones de origen que propuso en la actualización del Tratado de Libre Comercio con México (TLCUEM), informó la Comisión Europea.

“El acuerdo garantizará la protección contra la imitación de 340 alimentos y bebidas europeos distintivos en México, las denominadas indicaciones geográficas”, dijo en un comunicado. Puso como ejemplo de estas protecciones al queso Comte de Francia, el queso Queijo São Jorge de Portugal, Szegedi szalámi de Hungría y las ciruelas Topoloveni Magiun de Rumanía. El bloque europeo propuso a México una lista de 340 nombres de productos en los que buscaba el reconocimiento y protección, de las cuales 67 tuvieron oposición por parte del sector privado mexicano.

Con las informaciones difundidas el fin de semana, no quedó precisado cómo sería la protección del listado de productos, ni cómo se había resuelto, por ejemplo, el asunto del queso “manchego”. La Unión Europea argumentó que el término debe aplicarse sólo al queso de oveja del centro de España, pero México tiene su propio “manchego” hecho con leche de vaca.

Una indicación geográfica es aquella que identifica un producto como originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Estos productos disfrutan de un estado especial que les permite a los consumidores saber que son artículos genuinos y que los productores europeos ganen una prima por la calidad de sus productos, a la vez que les facilita verificar que su fabricación no se copie en el extranjero. Los productos incluyen quesos, vinos, jamones, mantequilla, confitería, cervezas, entre otros. Durante las negociaciones, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) arguyó que no se debía impedir el uso del nombre “manchego” en los quesos mexicanos, porque se fabrican con leche de vaca y no son tan maduros, mientras que el de España se elabora con leche de oveja, es añejo y cuesta mucho más.

en lácteos, se afinan detalles: concamin

Sectores sensibles fueron cuidados, asegura la IP mexicana

Los intereses de sectores sensibles como el agroalimentario y la industria automotriz en la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea fueron “cuidados”, garantizó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, aunque no precisó los términos.

Dijo que en el caso lácteo se afinan detalles técnicos mientras que, en el sector automotriz, se lograron condiciones que además de blindar esta rama industrial, permitirán una mejor negociación con otros tratados comerciales. Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que los equipos técnicos que conforman el mecanismo de Cuarto de Junto del sector privado continuarán acompañando a los negociadores mexicanos en el proceso de definiciones técnicas pendiente, a fin de alcanzar un acuerdo que beneficie a las empresas, para que generen más empleos.

Destacamos la voluntad de todas las partes para encontrar coincidencias y seguir avanzando en el camino del libre comercio y la apertura que ha beneficiado a nuestras economías, abundó el sector empresarial. “El mensaje de la industria es claro, tenemos condiciones comerciales en favor del comercio y desarrollo equitativo”. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, expresó: “Celebro que el gobierno mexicano esté alcanzando un acuerdo con la UE, para la modernización del TLCUEM, que a lo largo de 18 años ha potencializado el comercio entre ambos”. (Lilia González)

rmorales@eleconomista.com.mx