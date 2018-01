La compañía de streaming Spotify presentó ante los reguladores estadounidenses su solicitud para empezar a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York para este año, de acuerdo con reportes publicados por Bloomberg y Axios.

De acuerdo con los reportes, la plataforma de música inició el procedimiento ante la Securities Exchange Comission en diciembre pasado y prevé su debut en la bolsa de Nueva York para el primer trimestre del 2018. Spotify debutaría en el New York Mercantile Exchange como una cotización directa y no como una oferta pública inicial.

Una cotización directa elimina sobre todo la necesidad de que un banco o un corredor de Wall Street respalde una OPI, además de muchas tasas asociadas, al tiempo que podría cambiar la forma en que las compañías venden sus acciones al público. El año pasado, la compañía reclutó a los bancos Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y Allen & Co. como asesores para su salida a esperada salida a bolsa.

Una salida a bolsa de Spotify marcaría una nueva dirección para que algunas tecnológicas como Uber, Lyft o Airbnb puedan debutar en los mercados de capitales, pero el panorama para las compañías de música no es tan alentador. Aunque Spotify actualmente es el líder de las plataformas de streaming, la compañía también tiene algunos problemas en el horizonte.

La semana pasada, el grupo Wixen Music Publishing Inc demandó a Spotify por supuestamente haber usado miles de canciones, entre ellas algunas de Tom Petty, Neil Young y The Doors, sin una licencia ni compensación para la editorial musical. La casa editorial, que controla en forma exclusiva las licencias de canciones como "Free Fallin" de Tom Petty, "Light My Fire" de The Doors, "(Girl We Got a) Good Thing" de Weezer y parte del catálogo de Stevie Nicks, pidió una indemnización de 1,600 millones de dólares en su acción legal.

Desde hace años, la compañía ha sido acusada por músicos e integrantes de la industria discográfica de no pagar adecuadamente a los artistas por las canciones reproducidas en su plataforma.

Sus competidores en el mercado del streaming también han enfrentado problemas. El servicio de radio en línea Pandora ha tenido problemas de crecimiento y los servicios de Tidal y Apple no han logrado posicionarse como una verdadera competencia, pese a los esfuerzos hechos por el gigante de Cupertino. Por otro lado, SoundCloud vivió un atropellado 2017 mientras buscaba financiamiento para poder mantener a flote sus operaciones.

Pero el consumo de música en streaming sigue creciendo. Según datos de la consultora BuzzAngle Músic, la cantidad de canciones escuchadas en promedio en streaming cada día en Estados Unidos (1,670 millones) casi triplicó a todas las canciones descargadas en todo el 2017 (563.7 millones). La transmisión de música en línea aumentó más de 50% en un año. Según la empresa, más del 80% de las reproducciones son de sitios de suscripción.

Al cierre del 2017, Spotify recibió una valuación de 19,000 millones de dólares. Actualmente, la tiene más de 140 millones de usuarios activos, de los cuales 60 millones son suscriptores y tiene presencia en más de 60 países del mundo.

(Con información de AFP y Reuters)