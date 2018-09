La Asociación de Cerveceros de la República Mexicana (Acermex) aseguró que luego de que se les negara el registro de la cerveza Frida Marina han estado en pláticas con la Secretaría de Marina (Semar) para sacar el proyecto adelante, cuyos ingresos serán donados a la Cruz Roja.

El 28 de septiembre del año pasado la Acermex informó que lanzaría la cerveza "Frida Marina", de la cual donarán el 100% de la utilidad por ventas para los proyectos de reconstrucción de viviendas y zonas afectadas.

El gremio de artesanales indicó en su momento que como primer paso han registrado la marca Frida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a nombre de su A.C. para asegurar que este proyecto permanezca fiel a los ideales que lo crean y se mantenga sin fines de lucro.

"Este mismo espíritu de colaboración que nos distingue como industria, nos impulsó a unificar nuestros esfuerzos en un proyecto único, de alcance nacional de recaudación de fondos para apoyar a nuestros hermanos damnificados", afirmó.

En entrevista con Notimex la directora de la asociación, Paz Austin, señaló que siempre piden el registro de marca con el nombre que en ese momento todo mundo propuso y se registró para que nadie más solicitara las regalías de la cerveza y se volviera algo comercial.

Sin embargo, a raíz de eso se acercó con ellos la Semar desconcertada por la iniciativa, se les negó el registro, pero empezaron a tener pláticas con la dependencia para sacar el proyecto adelante, ya que entienden que son un grupo de empresarios que quieren donar lo que se produce.

“Nosotros alineados a lo que la Marina dice, entregamos un proyecto de etiqueta; se consiguió que nos donaran materia prima, casi todos insumos para esta cerveza, por lo que ahora estamos en espera del visto bueno para arrancar”.

Austin dijo que el tema sigue en revisión por parte de la Secretaría y en espera, pero el objetivo es sacarla lo antes posible, ya sea con la marca Frida Marina u otra, cuyo lote será de alrededor de cuatro mil botellas y cuyos ingresos serán donados a la Cruz Roja.

“Si en algún momento la Marina dijera que no quieren que se use el nombre no se hará y se utilizará otro, pero sí vamos a donar el 100% que se haga”, precisó la representante de los cerveceros artesanales.

En este sentido, la directiva detalló que en este momento la Acermex está compuesta por 120 cerveceros, de los cuales participan de manera activa 10 de ellos dentro del proyecto de Frida Marina.

