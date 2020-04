El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán, Jesús Melgoza Vázquez, explicó que trabaja con todos sus homólogos estatales para presentar una serie de propuestas, que incluyen proyectos fiscales y crediticios, a fin de que se incluyan en el plan de reactivación económica federal frente al Covid-19. / En entrevista con El Economista, el funcionario detalló que tuvo una reunión con los secretarios de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, Jalisco, Colima y Nayarit, donde revisaron las estrategias que presentó este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador y vieron que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son el grupo más vulnerable, ya que no se precisa la ayuda federal que tendrán.

“Es evidente que las mipymes necesitan apoyo, son las que sostienen la economía de este país, mantienen la economía de los estados. Todos los secretarios estamos buscando plasmar las propuestas en un documento. La primera propuesta que estamos haciendo es que a partir de los programas económicos emergentes que se han implementado en los estados, el gobierno federal los respalde”, señaló.

El secretario destacó que esta primera de línea de acción pretende que el gobierno federal multiplique los apoyos crediticios que están haciendo las autoridades estatales con las mipymes, mediante la banca de desarrollo; además de que las medidas fiscales que se han implementado en los impuestos locales se repliquen con las contribuciones federales.

“El crédito es una de las mejores maneras en que podemos ayudar a la empresa, no es dinero regalado. La propuesta que hacemos pretende que el gobierno federal aumente los apoyos, por ejemplo, Michoacán está destinando 1,000 millones de pesos en créditos, queremos que la autoridad federal multiplique esa cantidad por cinco para el estado”, dijo.

“También se necesitan incentivos fiscales en este momento, las empresas pueden usar los recursos para pagar los sueldos de la planta laboral. Varios estados han estado otorgando incentivos fiscales, por ejemplo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció un subsidio de 100% al Impuesto sobre Nómina. Eso queremos para todos los estados, pero en materia de impuestos federales”, explicó el titular de la Sedeco.

A tiempo

Jesús Melgoza refirió que aún no hay una fecha definitiva para presentar las propuestas al gobierno federal, ya que están en la etapa de elaboración del documento, pero se busca incluir a todas las entidades sin importar ideología ni partido político.

“Estamos convencidos de que es un tema urgente que no se puede aplazar, si no se toman más medidas las consecuencias pueden ser más graves, vamos a tardar más en recuperarnos. Lo que queremos es que se convierta en un plan de contención económica y no de reactivación”, manifestó.

