México perdería 20% del PIB que aporta la manufactura sin las tecnologías de la Industria 4.0, aseguró Bruno Juanes, socio de Deloitte México.

Si México no asume la Industria 4.0, será superado por naciones con mano de obra más cara que sí la asuman, ya que serán más competitivas al generar valor a través de la materia gris en el procesamiento de los datos. “Cuando los demás países con mano de obra más cara asuman la Industria 4.0 serán supercompetitivos con México”, aseguró.

Para no ser rebasado por esas naciones, México debe abandonar el modelo de manufactura basado en bajo costo de la mano de obra, pues ya no será factor de competitividad, aseguró Bruno Juanes, quien advirtió que en este entorno tecnológico disruptor, México ya no puede ser el “campeón de la manufactura antigua”.

Ante la interrogante de qué deberá hacer México para no sucumbir, fue tajante: “Elevar salarios y la competitividad de su manufactura mediante la Industria 4.0, pues sólo así competirá en el mundo. No hacerlo significa quedarse al margen del desarrollo”.

Recomendó así a México invertir en robotización y automatización, en la productividad soportada en la tecnología 4.0, pues de no hacerlo “perdería IED y se quedaría sin 20% del PIB que aporta la manufactura”, precisó.

Comentó que en nuestro país sí hay indicios de iniciativas de estados de la federación para asumir la Industria 4.0, pero que sólo Nuevo León tiene un plan sólido, por lo que sostuvo que las empresas en México no están invirtiendo a la velocidad que avanza la Industria 4.0.

[email protected]