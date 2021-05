La solución final para detener esta pandemia no viene de una sola empresa o de un producto, sino de una serie de alianzas y esfuerzos conjuntos entre empresas y gobiernos para elevar la capacidad industrial y así también de actitudes de colaboración que antes no se tenían entre competidoras en este sector. Y el caso de la farmacéutica francesa Sanofi es representativa en esta colaboración. Siendo líder mundial en desarrollo y fabricación de vacunas, Sanofi aún no ha conseguido su opción anticovid -aunque sí la está buscando- pero, en tanto, ha dispuesto su planta productiva para apuntalar a sus competidores y acelerar la solución del Covid19.

Así lo expresa Fernando Sampaio, director general de Sanofi en México, quien en entrevista con El Economista, hace un recuento de cómo Sanofi no ha escatimado en responder a peticiones de ayuda de los primeros laboratorios que lograron obtener la vacuna antiCovid. Biontech-Pfizer fue el primero en tocarles la puerta, y hoy le están ayudando a maquilar 125 millones de dosis de su vacuna en Europa. La segunda alianza fue con Moderna, la segunda empresa de Estados Unidos en obtener vacuna de ARN mensajero; para ellos Sanofi les está apoyando en llenar y empacar 200 millones de dosis en sus plantas en Estados Unidos. La tercera, Johnson&Johnson, también les pidió apoyo para producir 12 millones de dosis de sus vacunas Covid-19 en Europa, y así lo están haciendo.

El mayor desafío hoy en día -explica Sampaio de origen brasileño y capitán de Sanofi en México desde hace varios años- es elevar la capacidad de llenado y empaque de las vacunas antiCovid para todo el mundo. “Estamos viendo cosas que nunca antes se hubieran esperado, y el gran cuello de botella de las compañías que elaboran vacunas son el llenado y el empaque, y como nosotros tenemos liderazgo mundial en vacunas, tenemos mucha capacidad industrial, pudimos adaptarla para apoyar a esas empresas en su producción”.

En camino, dos nuevas vacunas

La primera colaboración fue con la inglesa GSK que le proporcionó a Sanofi un adyuvante para lograr una respuesta inmunológica más fuerte para su primera versión de vacuna. De hecho, el directivo de Sanofi explica que tienen en camino dos vacunas distintas, y éstas son su principal apuesta contra la Covid-19.

Resalta que son la única farmacéutica que desarrolla dos vacunas contra esta pandemia. En el plan original la expectativa era que la primera estuviera lista, aprobada y liberada en julio próximo, pero tuvieron un retraso a fines del 2020, lo cual hoy se resiente mucho pero suele ser algo normal en estos procesos. Ya están concluyendo los estudios fase II y por empezar fase III con pruebas en personas, de modo que prevén tenerla lista, producida y liberada por las autoridades regulatorias para el último trimestre de este 2021.

“Al final nuestra primera vacuna anticovid se habrá retrasado cuatro meses, pero es parte del desarrollo, la prioridad es la calidad en términos de eficacia y seguridad y estamos súper confiados de que al final llegará el producto con todas las garantías de calidad y resultados”, comenta Fernando Sampaio, quien desde 2017 es líder del área de vacunas en México, Sanofi Pasteur, y ahora también es country manager de la compañía francesa en México.

Participarán mexicanos en pruebas de fase III

La buena noticia, dice, es que México será incluido en los estudios con pacientes mexicanos. Se trata de una vacuna a base de una proteína recombinante, que es una tecnología la cual Sanofi domina para las vacunas contra influenza desde hace años, segmento en el cual Sanofi es líder y ha producido cientos de millones de dosis para todo el mundo.

La segunda vacuna pandémica de Sanofi, que llegará pocos meses después de la primera, es de ARN mensajero, misma tecnología que la de Pfizer-BoiNTech.

“Nosotros no teníamos esa tecnología, por eso tardamos un poco más. Pfizer ya manejaba esa tecnología en el pasado, no para vacunas sino para otras cosas, y pudo adaptarla para vacunas. Nosotros tuvimos que empezar desde cero, pero sabemos que podemos aportar con nuestra propia vacuna para cerrarle el paso a esta pandemia”, comenta el directivo con una trayectoria de casi 12 años en la principal farmacéutica francesa.

Sobre planta en México para producir vacuna influenza

-¿Cómo va la construcción de la planta para vacuna influenza en México?

-El proyecto va muy bien. Yo estuve a final del año con Pedro Zenteno Santaella, cuando asumió como director general de Birmex en diciembre, nos reunimos, hablamos, le dije que contara con todo lo que necesitara. Después hubo un hueco, pero sabíamos que Birmex estaba bajo una presión grande, con una nueva responsabilidad en la distribución de vacunas, más el tema de Covid. El doctor Zenteno y su equipo tenían que buscar un entendimiento del contrato que es largo y complejo, tomó un tiempo. No habíamos tenido contacto de nuevo hasta hace unas semanas que él con su equipo nos visitaron en la planta, yo no pude estar, pero el director general de la planta los acompañó, y vieron la evolución de la planta.

“Me parece que quedaron contentos, encontraron la planta de acuerdo a los tiempos establecidos en el contrato y al plan del Proyecto Azteca, con todas las responsabilidades. La planta está lista en todo lo que es infraestructura, máquinas, equipo. Ahora estamos en la transferencia de tecnología, la construcción de los lotes de pruebas para validar las máquinas, los procesos e ir construyendo el dossier del producto”.

Fernando Sampaio nos explica que el proyecto es poner la planta en funcionamiento para 2024. Conforme dicho plan en el primer semestre del 2022 deberán entregar todo el paquete de dossier a la Cofepris para pedir las licencias de fabricación, y el regulador sanitario tendrá dos años para aprobar la nueva vacuna producida en su totalidad en México.

Quedamos muy contentos con la visita de Birmex, hemos trabajado muy duro en estos años. Por la pandemia tuvimos obstáculos con proveedores de Europa, cuando se cerraron vuelos, pero aun así hoy estamos al 100% en tiempos del contrato”.

Ahorros en vacunas por 2,500 millones de pesos

Recordó que desde el primer año de esta administración en 2018 se activó el contrato comenzando la construcción de la planta y la parte comercial que es el compromiso de Sanofi de cubrir los volúmenes de vacunas de influenza y combo pediátrico requeridas por la Secretaría de Salud. Y explicó que gracias a que el contrato contempla el precio más barato de ambas vacunas, entre 2018 y 2020 el Gobierno mexicano logró ahorros por 2,500 millones de pesos gracias al descuento respecto al precio que la SS hubiera conseguido si hubiera comprado fuera de esta negociación.

-¿Sería factible que IMSS e ISSSTE se subieran a este acuerdo para lograr un mejor precio de vacunas?

- Es posible. Pero es más complejo para otras instituciones porque es un acuerdo de largo plazo y fue hecho para el perfil de la SS. Mira, el contrato con la Secretaría de Salud es un contrato de 15 años, incluye una inversión de Sanofi para construir una planta en un terreno de Birmex, y al final del periodo el Gobierno de México será el dueño. Sanofi Pasteur pagó 129 millones de euros y el gobierno no paga ni un centavo.

El objetivo es que la vacuna de influenza sea 100% mexicana, y así evitar que, como hoy aún sucede, los antígenos producidos en Ocoyoacac viajen hasta Francia para formulación, llenado y empaque, sino que en la nueva planta del proyecto Azteca en Cuautitlán se culmine esa otra mitad de la producción y el proceso completo se ejecute en territorio mexicano, con opción inclusive de exportar a otros países.

Cuestionado sobre si otras instituciones como IMSS e ISSSTE desearan unirse al proyecto para conseguir mejor precio de vacunas, nuestro entrevistado responde que sería cuestión de que se juntaran, hablaran con la Secretaría y Birmex y tomaran su decisión. “Nosotros siempre estamos abiertos a colaborar con el Gobierno mexicano, Sanofi lleva 92 años en México, siempre apoyando al gobierno todo lo posible para propiciar el acceso de medicamentos y vacunas a la población mexicana,” apunta.

-¿Por qué el director de Birmex menciona que le están saliendo muy caros los precios, que es un contrato leonino, si tú hablas de que es un contrato con el que se están logrando ahorros?

- No sé de qué se trata. No platicaron sobre eso. No hubo ninguna comunicación objetiva sobre ese tema con nosotros. Creo que él está buscando encontrar los detalles del contrato, en temas de precios, pero los ahorros hablan por ellos mismos.

“Otra cosa inédita en México es que se hicieron contratos de vacunas fijados en pesos mexicanos y tenemos anualmente la inflación. Yo creo es el mejor beneficio posible para el gobierno. Si hubieran comprado en la licitación habrían perdido ese ahorro de 2,500 millones de pesos. Aparte, con cualquier otra compañía de vacunas los contratos son en dólares. Lo que sí, es natural calcular el impacto de la inflación anual en un contrato hecho a largo plazo en pesos mexicanos. Y aparte está nuestro compromiso con el gobierno mexicano de traer nueva tecnología que terminará siendo del Gobierno.

Detalló que del combo pediátrico, la vacuna inicial era pentavalente contra cinco enfermedades -difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por Haemophilus Influenzae tipo b- y luego la elevaron a vacuna hexavalente -al agregarle protección contra hepatitis B- sin cambiar precios. “Si comparas el precio hubiera sido del doble; y lo mismo pasará con la vacuna de influenza, que hoy es trivalente y pasará a cuadrivalente y para la Secretaría será con el mismo precio, con lo que obtendrá mayor ahorro”.

Al respecto, Sampaio explica que que recién fue aprobada Vaxigrip cuadrivalente en México, de modo que para 2022 la población mexicana ya va a recibir dicha vacuna anti influenza cuatrivalente.

-¿Entonces la vacuna para influenza del sector público se va a asimilar a la vacuna privada?

-Si. Va a alcanzar el mismo número de antígenos de la privada, no habrá distinción entre el sector privado y público; en términos de calidad, eficacia y seguridad siempre ha sido igual, pero en el futuro el esquema será mucho mejor para el país porque la vacuna va a ser hecha totalmente en México.

El director de Sanofi México comenta que espera reunirse pronto con Zenteno, confiado en que se aclararán dudas, continuarán con la buena relación y apoyar en todo lo que se necesite. “Estamos abiertos siempre como socios desde hace décadas, nosotros haciendo nuestra función sin parar la inversión y el proyecto, cumpliendo al 100 con la alianza y con el contrato”.

Por último, sobre cómo vislumbra este 2021, Sampaio comenta que después de un 2020 retador, pese a todas las dificultades de la pandemia lograron cerrar estables en cuanto a negocio. “Seguimos siendo la compañía número uno del sector farmacéutico como grupo en México, tuvimos ventas de 14,000 millones de pesos en el 2020, de nuestras 4 unidades de negocio: salud en general, vacunas, alta especialidad y área de consumo (healthaare). Fue un año bueno porque nuestros sitios industriales siguieron con todo, no pararon ningún día, para no perjudicar el abasto de medicamentos y de vacunas en México. Hoy juntando vacunas y farma tenemos más de 200 millones de unidades producidas anualmente aquí y 85% de esa producción es de consumo nacional, y una parte se exporta.

Concluye que aun con todas las complicaciones, Sanofi siguió avanzando al ritmo del sector (el mercado farmacéutico creció 7.8% en 2020, conforme IQVIA), y si sigue avanzando el control de la pandemia y la vacunación anticovid las cosas seguirán mejorando. Subraya que este año tampoco está siendo fácil, pero lo ve con buenos ojos con posible recuperación en varios aspectos. En particular lo más importante, dice, es seguir avanzando en cubrir las cartillas de vacunación en niños, superando los altibajos del último año y medio con muchas vacunas que no se aplicaron; en particular a mediados del 2020 la cobertura de vacunación infantil bajó casi a la mitad y para diciembre se recuperó, pero a inicios del 2021 volvió a recaer, y en estos meses es de esperarse que se recupere el ritmo, finaliza.

