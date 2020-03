El día de ayer se publicó como nota en la agencia que usted dirige una acusación torpe, pero severa contra El Economista. Al mismo tiempo recibimos una carta aclaratoria firmada por el director editorial de Notimex, Agustín Carlos Lozano. Los textos están llenos de imprecisiones y, en lo sustantivo, reprochan a este medio el haber hecho una cobertura parcial de un evento que ocurrió en la Feria del Libro de Minería. Critican también la cobertura que hemos hecho de la situación que vive Notimex, en conflicto con su sindicato y con sus extrabajadores. Son tantas las imprecisiones, que podemos afirmar que la agencia también padece un serio problema por la forma en que sus directivos procesan la realidad.

Precisiones de El Economista:

1. Martínez y Lozano afirman que el periódico publicó la nota del evento celebrado el domingo 2 de marzo por la noche hasta el miércoles 4 de marzo. En la versión online, la nota se publicó el mismo domingo a las 23:44 h. En el impreso, la nota se publicó en la edición del martes 3 de marzo, en la página 48.

2. En relación con la cobertura de los despidos en Notimex, el periódico se ha esforzado en reflejar una situación que es del dominio público: decenas de trabajadores de la agencia fueron despedidos y en el proceso han acusado a la actual directora de la agencia de tener un trato grosero y de vulnerar sus derechos. Hemos entrevistado a la persona que Notimex designó para respondernos, Erick Muñiz, en notas publicadas el 23 de febrero y el 27 de febrero. No hemos publicado los comunicados, pero hemos recogido su postura, en la cual los directivos de Notimex acusan a la Secretaría del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de favorecer al sindicato de Notimex. Sólo para poner las cosas en perspectiva: la señora Sanjuana Martínez ha acusado de fraguar un fraude a la Secretaría del Trabajo en contra de Notimex. Esta secretaría es encabezada por Luisa María Alcalde y pertenece al mismo gobierno que nombró a Martínez Montemayor.

Dicen que el reportero Ricardo Quiroga hizo un trabajo de reportero que denota falta de rigor, balance y ética. Lo ocurrido en la Feria del Libro de Minería puede ser visto en diversos videos disponibles en redes sociales. La crónica está en el sitio de El Economista y se titula “Encaran a Sanjuana Martínez en Fil Minería”. Hay un reproche a Ricardo Quiroga por no haber buscado a la directora de la agencia para conocer su punto de vista en relación con la irrupción de un grupo de extrabajadores en el evento citado. No dice que en diversas ocasiones se ha solicitado entrevista con Sanjuana Martínez; sin embargo, la funcionaria se ha negado a hablar. Asignó a un vocero que ha sido amable, pero limitado en su capacidad explicativa.

En sus cartas —que dicen ser aclaratorias, pero que están hechas para confundir— la directora de la agencia y su director editorial pretenden dar lecciones de periodismo que no les fueron solicitadas. No creo que tengan derecho a hablar de rigor. Aquí un par de ejemplos que deben sumarse a la pifia de no saber encontrar la fecha de publicación de un artículo.

Sanjuana Martínez dice que el periodista Joaquín López-Dóriga es consejero de esta empresa. Eso es falso, el consejero es Joaquín López-Dóriga López Ostolaza, quien es hijo del reconocido comunicador. Una breve pesquisa les hubiera permitido a los directivos de Notimex saber las diferencias entre los dos López-Dóriga. Como probablemente no harán esa simple tarea, les queremos decir que Joaquín López-Dóriga López Ostolaza ha desarrollado una brillante trayectoria profesional en el sector financiero y en el campo de la consultoría. Ésa es la razón por la que está en nuestro consejo.

En relación con el directorio de esta empresa editorial, afirma que un servidor es director general. El cargo corresponde a Francisco Ayza. Mi cargo es director general editorial. Al señor Gerardo Huerdo lo refieren como director editorial. Él es director de Desarrollo de Nuevos Negocios. Son cuatro errores en un directorio donde hay 15 personas. Me quito el sombrero ante tal ejercicio de rigor y precisión.

Por último, pero no menos relevante, se refieren a este medio como El Economista de Beyruti. Es necesario aclarar que el señor Raúl Beyruti es accionista minoritario de esta empresa desde el 1 de marzo del 2018. La información fue publicada por El Economista en ese momento. Él tiene 19.9% de las acciones del periódico. Es vicepresidente, pero no participa en la operación de esta empresa ni interviene en las decisiones editoriales. El presidente de El Economista es el ingeniero Jorge Nacer Gobera, quien ha generado las condiciones para tener independencia editorial al equipo que yo encabezo. Tengo una trayectoria de tres décadas en este oficio y las personas que han trabajado conmigo pueden dar fe de los criterios de profesionalismo que rigen mi trabajo. Reto a la señora Sanjuana a que pruebe que existe una campaña en contra de Notimex, por parte de El Economista, encargada por el señor Beyruti. Si no puede hacerlo, le exijo que se disculpe.

Atentamente

Luis Miguel González Márquez