El mercado al que el empresario Carlos Slim pretende llegar con un canal de televisión abierta en Estados Unidos es tan complejo y tan enorme como la misma sociedad y territorio de aquel país.

Nuestra Visión , a decir de América Móvil, se dirigirá a los 35 millones de personas con orígenes mexicanos, pero en el aire el nuevo canal se verá en las pantallas de otros 15 millones de hispanoparlantes venidos de una veintena de países latinoamericanos y España con visiones culturales no tan afines a la mexicana, pero que AMX también querrá arrebatárselos a Univisión, Telemundo o Azteca América para conseguir éxito.

El objetivo primero de Nuestra Visión de Carlos Slim es la comunidad mexicana y en el año 2014 ésta fue mayoría en 49 de las 60 áreas metropolitanas con más hispanos de Estados Unidos, según el Pew Research Center. En Lo Ángeles, San Francisco, Houston, Chicago, Denver, San Antonio, Dallas, Seattle y Las Vegas los de origen mexicano representaron entre el 75% y 84% de la población hispana local; esa misma posición la ocuparon los portorriqueños en Nueva York y los cubanos en Miami, de acuerdo con el Pew.

Las cifras las conocen mejor las televisoras que transmiten en español en Estados Unidos y por eso operan en todas esas ciudades de manera directa o su cobertura llega a ellas a través de convenios con filiales repetidoras, informa en su página de Internet la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC. Univisión, Telemundo, Unimás, LAT TV, Estrella TV y Azteca América son las seis grandes marcas del negocio de la TV en castellano.

Univisión y Telemundo son, de lejos, los líderes del mercado. Estas dos cadenas tienen canales propios en las cinco áreas geográficas con más hispanos: Los Ángeles-San Francisco-Chicago-Nueva York-Miami, añade la FCC. En algunas de esas plazas Univisión cuenta, incluso, con dos canales. Es allí donde también poco a poco ha ido llegando Azteca América de TV Azteca y donde pronto se mirará Nuestra Visión de América Móvil. Será el primer reto del gigante mexicano de las telecomunicaciones en la televisión abierta de los Estados Unidos.

Estados Unidos no representa para las empresas mexicanas de TV y de contenidos un mercado fácil de conquistar como lo era hace 15 años. Los hijos de inmigrantes ya no hablan español y si lo hablan, no quieren hablarlo; se han asimilado a la cultura estadounidense y me temo que no consumen telenovelas ni siguen a los equipos de futbol mexicanos , plantea María Elena Meneses, especialista del Tecnológico de Monterrey en temas de contenido y medios digitales. La competencia ya no son tanto las grandes cadenas como ABC o NBC, sino Netflix y Amazon. Podría haber un área de oportunidad si se fusionan con empresas innovadoras para la producción de series y otros formatos que son los que hoy se consumen. Tendrá (AMX) un gran reto .

A Univisión y Telemundo les ha tomado más de cincuenta años producir una programación dirigida a las audiencias latinas con énfasis en México. En este contexto, a Slim le tomará tiempo competir con estas dos cadenas. Parece muy remoto que Slim logre producir contenidos que a corto plazo compitan con los de Univisión y Telemundo , coincide Claudia Benassini, investigadora de la Universidad La Salle en temas de contenidos. Uno TV es muy local; pensar que la información que se genera aquí llamará la atención de los paisanos en Estados Unidos podría evidenciar desconocimiento de las audiencias y de la competencia .

La población que habla castellano en tierra estadounidense es un gran reto, pero también un gran mercado. La Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos cifra en 668,000 millones de dólares el aporte al PIB del país de las 4.2 millones de empresas manejadas por hispanos. El número que reporta la USHCC es equivalente a lo que produjo toda la economía de Argentina en el año 2013.

Como en México, el negocio de la televisión abierta en Estados Unidos enfrenta tropiezos y parabienes, y son éstos últimos los que América Móvil ha decidido explotar para su beneficio.

La firma de investigación en contenidos y publicidad en medios audiovisuales Standard Media Index (SMI) expone en sus informes que los contenidos en línea han quitado inversión publicitaria que antes iba a la televisión.

Standard Media Index dice, por ejemplo, que en septiembre del 2016, cuando arranca cada nuevo ciclo en la TV de Estados Unidos, los ingresos en los horarios estelares de las grandes cadenas cayeron aproximadamente 7.6% y este hecho pudo derivarse de un gasto adelantado de los anunciantes durante las Olimpiadas de Río de Janeiro. ABC, NBC, CBS y Fox registraron un costo unitario de hasta 86,000 dólares por anuncio en ese mes, en comparación con los 93,300 dólares de septiembre del 2015.

En total mercado y en total horario de la televisión abierta estadounidense, SMI informa que los anunciantes gastaron 18.1% más en publicidad durante todo el tercer trimestre del 2016, de julio a septiembre. El crecimiento para el segmento de la TV por cable fue de 3.7 por ciento.

América Móvil cuenta con contenidos y músculo financiero para nutrir un canal de televisión en Estados Unidos, para intentar llevarlo a sus usuarios móviles y hasta para pensar en ese mismo negocio, pero en México.

AMX hace una movida astuta, con escaso nivel de riesgo, que le permite rentabilizar casi sin costo las producciones y material audiovisual que ya dispone en el mercado mexicano. A la vez, manda una señal adicional hacia México, volviendo a remarcar que se encuentra disponible y a la espera de la autorización regulatoria para lanzarse plenamente al negocio audiovisual en el país , expone Gustavo Fontanals, especialista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para el sector.

Las grandes cadenas en español operan más de una docena de canales de televisión en Estados Unidos; todas transmiten directamente o a través de repetidoras en las 30 áreas con más mexicanos. Saben que la población latina es el grupo racial con más jóvenes que pronto se volverán consumidores; que su poder adquisitivo crecerá hasta los 1.7 billones de dólares en 2019. También es lo que debe saber América Móvil con Nuestra Visión .

Queda por ver la difusión que logre Nuestra Visión en Estados Unidos, donde el segmento hispano está fuertemente acaparado por Univisión y Telemundo , añade Gustavo Fontanals, de la UBA. Esto es, si logrará acuerdos de distribución con los operadores de TV paga, que se sumen a la posibilidad de ofrecerlo vía TracFone que, a ciencia cierta, por el momento no sería más que una vía marginal disponible principalmente para consumos esporádicos .

Desde luego, no creo que Carlos Slim desconozca dónde se está metiendo , agrega Claudia Benassini, de La Salle. Más bien es un buen pretexto para irse acercando a México. Piensa que ya tiene presencia en Colombia, Perú y Chile por Claro. Estados Unidos es una puerta de entrada más a México .

