El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo el jueves que deben resolverse las dudas ambientales de los pobladores para que pueda construirse el millonario proyecto de cobre de Southern Copper, una subsidiaria de Grupo México, luego de que el gobernador de la zona en conflicto amenazó con más medidas de protesta.

Pobladores en el sur de Perú protestaron por cuarto día consecutivo contra del proyecto de cobre Tía María de Southern Copper, en un conflicto que cobró al menos seis muertos en años anteriores.

"A la población de Islay, estén tranquilos que no va a haber ninguna operación minera, no va haber ninguna construcción del proyecto si es que previamente no se sienta a dialogar la empresa con la propia población y aclare las dudas", dijo a periodistas Vizcarra, interrumpido por aplausos de pobladores.

El presidente hizo las declaraciones durante una visita en el sur de Perú, dos días después de que rechazó anular la licencia de construcción del proyecto Tía María, pese a que los líderes de la región en protesta le dieron un plazo de tres días para hacerlo.

Más temprano, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres y dirigentes de la zona en conflicto se reunieron en Lima con legisladores opositores del Congreso, donde advirtieron que las protestas aumentarán hasta que no se anule el permiso.

"Si hay muertos y nosotros responsabilizamos al presidente, nosotros pediríamos la vacancia por incapacidad moral", dijo Cáceres.

En las protestas del 2011 y del 2015 contra el proyecto cuprífero de 1,400 millones de dólares, además de seis muertos hubo decenas de heridos luego de choques con policía que buscaba desbloquear la carretera.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y el sector minero representa el 60% de sus exportaciones.