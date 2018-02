Mientras en Colombia se discutía la subasta del espectro de 700 MHz, uno de los más apetecidos por los operadores móviles del país, TigoUne y Claro preparaban pruebas con empresas tecnológicas para mostrar los avances en el desarrollo de la red 5G en el país.

Pero, ¿esta subasta puede afectar en algún punto el desarrollo de la red de quinta generación tecnológica? Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne Colombia, habló con La República y afirmó que “técnicamente la red 5G no está pensada para un espectro de banda baja como de 700 MHz sino uno de alta por la velocidad que requiere la red”.

TigoUne realizó las primeras pruebas a puerta cerrada junto con Huawei y la Agencia Nacional del Espectro, mientras que Claro lo hizo a puerta abierta junto con Nokia.

La duda de los consumidores es qué ofrece la red 5G que no tenga la actual 4G. Esta red de quinta generación, que llegaría a la región entre el 2020 y el 2021, permitirá que la velocidad de navegación sea 10 veces superior a la que se ofrece actualmente, además, brindar mayor capacidad para tener varias conexiones simultáneas y una menor latencia, que significa que la reacción de los dispositivos es más rápida.

Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, manifestó que “esto es una forma de cerrar brechas y continuar desarrollándola. Para que la red de 5G llegue al país, es necesario contar con un entorno favorable y una estabilidad jurídica que proteja la inversión”.

Además, afirmó que la entrada de esta tecnología no sólo depende del desarrollo de las empresas sino de que el gobierno ponga a disposición el espectro que se necesita para desplegar esta tecnología.

Cabe recordar que, en septiembre del año pasado, Claro anunció que desarrollaría y comercializaría productos y soluciones inteligentes de hiperconectividad avanzada con tecnología de Internet de las Cosas (IoT). Pero, ¿es posible desarrollar una tecnología 5G cuando aún Colombia es un país que no tiene la totalidad de cobertura en la red 4G en las regiones? Según Cataldo, 4G aún no tiene potencial en Colombia porque “los usuarios perdieron los beneficios que dábamos los operadores, y Colombia es el único país en donde los operadores no pueden hacer ninguna promoción en sus teléfonos”.

Hace apenas unos días, el gobierno publicó el segundo borrador de la subasta de la banda de 700 MHz, a pesar de la petición de los operadores de aplazar el proceso.

El viceministro TIC, Juan Sebastián Rozo, explicó que la banda de 700 MHz “es una banda de espectro baja, lo cual significa que son aptas y favorables para mayor cobertura, sobre todo, en zonas rurales con menor instalación de infraestructura”.

De acuerdo con el viceministro, el documento estará abierto a comentarios por cuatro semanas, tiempo en el cual se recibirán las observaciones de los interesados y continuará el proceso.