Plan de despidos de Ford desata amenaza de sindicato alemán de disrupciones en toda Europa

El sindicato alemán IG Metall advirtió este lunes a Ford que tomaría medidas que afectarían a su producción en toda Europa si la empresa no da marcha atrás en sus planes de recortar miles de puestos de trabajo en desarrollo en Alemania y desviar capacidad a Estados Unidos.

Katharina von Hebel, vicepresidenta del comité de empresa de las plantas alemanas de Ford, dijo a la agencia de noticias dpa que está previsto recortar hasta 3,200 puestos de trabajo en la planta de Colonia, que cuenta en la actualidad con 14,000 empleados.

Según un comunicado de IG Metall, el fabricante de autos estadounidense afirmó en una reunión del comité de empresa celebrada el lunes que se recortarán miles de puestos de trabajo de desarrollo y que también está prevista una "reducción masiva adicional" de funciones administrativas en toda Alemania en los próximos años.

En una reunión separada entre la dirección y los representantes de los trabajadores, Ford dijo que planea una reducción del 65% en puestos de desarrollo y cerca del 20% en puestos administrativos en Europa, dijo un portavoz de IG Metall.

Ford declinó referirse al tema, remitiéndose a un comunicado del viernes pasado en el que indicó que la transición a la producción de vehículos eléctricos requería cambios estructurales, pero que no haría comentarios hasta que los planes fueran definitivos.

Si las negociaciones entre el comité de empresa y la dirección en las próximas semanas no garantizan el futuro de los trabajadores, nos uniremos al proceso. No nos detendremos ante medidas que podrían afectar gravemente a la empresa, no solo en Alemania, sino en toda Europa", dijo IG.