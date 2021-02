Tras el nacimiento de Stellantis, el cuarto grupo automotriz mundial, las empresas que lo conforman ya definen la estrategia para lograr sinergias operativas y ser complementarios, bajo el objetivo de ahorrar 5,000 millones de euros en 2025 y aunque “no hay nada confirmado”, Gerardo Carmona, director de Peugeot México, considera que existe “una super oportunidad” de producir en México a mediano plazo.

“Vamos a estudiar cómo complementarnos y los cambios no vendrán de inmediato, será a futuro. Hoy no hay nada definido en temas de producto o localización, pero lo que ya dijo el CEO (de Stellantis, Carlos Tavares) es que una de las sinergias más importantes vendrá del portafolio producto y el uso común de plataforma, ahí hay una super oportunidad para la marca Peugeot en México, porque hasta ahora no teníamos producción local y esto puede ser una oportunidad en el futuro”, sostiene. En entrevista con El Economista, el primer mexicano que toma el liderazgo de la marca Peugeot en nuestro país insiste: “¡Todo puede ser una oportunidad!”, incluso Carmona apuesta a que el 2021 “va a ser un súper año y en el futuro mediano y largo plazo hay muchas oportunidades”.

La estrategia de que México pase a formar parte de la región de Norteamérica para el Grupo Stellantis -con Peugeot pertenecía a la zona de Latinoamérica-, conlleva “a un proceso de integración fuerte con lo que era el equipo de FCA, alinearnos a la nueva gobernanza y al nuevo proceso de trabajar con la región de Norteamérica. Es un cambio fuerte, además del equipo nuevo”, destaca Carmona.

El director general de Peugeot México explica que el grupo se encuentra identificando todas las oportunidades de sinergia, que van desde la ingeniería y desarrollo, producción y logística. Esto es, desde cómo compramos hasta la manera de funcionar, y la red de concesionarios, “tomar lo mejor de los dos grupos, ese es el propósito de la sinergia”.

Stellantis agrupa a 14 marcas de vehículos -nueve de Fiat-Chrysler y cinco de PSA- y busca ahorro de costos por más de 5 millones de euros, en donde 40% de estas sinergias vendrían de producto, dice.

Así que México es una oportunidad enorme como plataforma de ensamble, pues Peugeot es una marca que importa vehículos, lo que impacta el costo del tipo de cambio, la logística y demás costos, respecto a la producción en un mercado local, y México es fuerte porque exporta 4 veces lo que vende en el mercado interno.

Al ser cuestionado si México alcanzaría el nivel de exigencia y calidad de la manufactura francesa, el directivo de Peugeot responde: “México es super competitivo a nivel costo de manufactura total o integrado, y siempre será interesante”. “No hay nada confirmado, pero depende si hay capacidad de producción, y si las plataformas son comunes”.

