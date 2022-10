Pequeños comerciantes: Pacic 2.0 está condenado al fracaso

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) anticipó este lunes el rotundo fracaso del Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC) 2.0, como ocurrió con su antecesor, al ser limitado y alimentado de incertidumbre internacional, adicionado por la presión en el alza de los energéticos por el invierno que se interpondrá.

Cuauhtémoc Rivera, presidente del gremio de comerciantes de mercados dijo que pretender controlar la fuerza del mercado en la temporada de mayor consumo -que es el último trimestre del año- resulta “incontenible”; mientras que la población más necesitada regularmente no consume las marcas de alimentos que se sumaron al PACIC reforzado.

Con el PACIC 2.0 de este 3 de octubre se busca recuperar los 100 pesos que aumentaron y regresar a los precios de arranque, de por sí caros”, expresó.

Rivera refirió que 4 de cada 10 mexicanos no les alcanzan sus ingresos para comprar sus alimentos, por lo que el poder adquisitivo del 43% de los trabajadores apenas y cubre sus gastos básicos y un 20% no lo logra. “Más del 60% de la población vive en la pobreza y marginación, al no tener poder adquisitivo”, resaltó.

El lider de la ANPEC dijo que en invierno, el factor energético es un asunto que presiona mucho a la economía. Hay una ultrademanda de gas que lo encarece, por ende, presiona al mercado. El control de precios del factor energético en esta temporada, por decir lo menos, es difícil de lograr.

En tanto que “la precarización laboral postpandemia es una realidad contundente, ya que la mayoría de los empleos recuperados se han dado en el plano de lo informal. Adicional a esto, el anuncio del Banco de México que se logrará el control de la inflación hasta el tercer trimestre del 2024, nos deja ver el tiempo difícil por venir”, comentó Cuauhtémoc Rivera.