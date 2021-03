Minera Cuzcatlán, subsidiaria de Fortuna Silver Mines, negó afectaciones medioambientales a partir de sus operaciones en Oaxaca y manifestó su disponibilidad para colaborar de manera proactiva con el fin de resolver inquietudes de la población y autoridades.

El origen de esta historia ocurrió el 8 de octubre de 2018, cuando se registraron fuertes lluvias en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca, donde se ubica la mina San José que opera la Compañía Minera Cuzcatlán.

El volumen de las precipitaciones excedió la capacidad de bombeo de la pileta de colección de agua de la presa de jales secos, lo que ocasionó el escurrimiento de agua de lluvia con sedimentos de jales acumulados en los canales de protección.

El escurrimiento alcanzó los márgenes del arroyo denominado “El Coyote”, reconoció la empresa.

La delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el estado de Oaxaca, al cierre de actuaciones notificó que no existió contaminación del suelo, al comprobar que los jales no son peligrosos al no ser corrosivos, reactivos, inflamables ni tóxicos para el ambiente y acreditó el cumplimiento de todas las medidas de urgente aplicación ordenadas, reiteró la minera, con base en las resoluciones de la Profepa.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dictaminó que el cauce del arroyo se encuentra libre de metales por encima de los límites permisibles y “por lo tanto es incuestionable que no ha lugar a la presentación de un plan de remediación del arroyo El Coyote por parte de la minera”, precisó.

La empresa dijo haber contribuido con el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a su operación, invirtiendo en proyectos de infraestructura local, así como en programas educativos, culturales y de salud. También ha apoyado el emprendimiento y desarrollo de proveeduría local, entre ellos a artesanas y productores agropecuarios.

En el municipio de Magdalena Ocotlán, Compañía Minera Cuzcatlán ha construido dos bordos de agua en favor del almacenamiento de este recurso y ha contribuido a la apertura y mantenimiento de caminos rurales y acceso a áreas agrícolas. De igual forma, ha proveído de posiciones de trabajo y apoyado en temas de prevención y salubridad, previo y durante la coyuntura de la pandemia Covid-19.

Al respecto, el presidente municipal de San José del Progreso, Amador Jaime Vásquez Gómez, señaló que existe un desarrollo sustentable en ese municipio desde la llegada de Compañía Minera Cuzcatlán: “Con la empresa hemos mantenido una respetuosa relación de colaboración que nos permite llevar a cabo programas y acciones de beneficio para los más de 8,000 habitantes; además, hemos sido beneficiarios de los recursos del Fondo Minero que hasta el año pasado se destinaba a estados y municipios con actividad minera”.

Luiz Camargo, director de Compañía Minera Cuzcatlán, invitó a quienes cuestionan la operación de la empresa a comprobar de manera directa cómo se contribuye con el cuidado del ambiente y al desarrollo comunitario, a través de programas de desarrollo sustentable y productivo con las comunidades vecinas.

“Ante un nuevo surgimiento de las recurrentes noticias falsas, difamatorias y distorsionadas sobre presuntos incidentes de contaminación, las cuales forman parte de una campaña de desprestigio organizada por un grupo de opositores a la actividad minera y en su gran mayoría ajenos a los habitantes de Magdalena Ocotlán, Compañía Minera Cuzcatlán reitera su disposición a colaborar de manera proactiva para atender inquietudes de la población”, dijo la empresa en un comunicado.

“Compañía Minera Cuzcatlán es sujeta de una ola de desprestigio, la cual pretende desestructurar a esta empresa que opera en la legalidad, con altos estándares ambientales; que cumple estrictamente con sus obligaciones fiscales que genera más de 1,100 empleos directos, en su mayoría de origen oaxaqueño”, añadió.