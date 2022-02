El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa del Estado mexicano para explotar el litio en el territorio nacional, especialmente en Sonora, y que ordenará investigar quiénes, en gobiernos anteriores, entregaron concesiones federales para sacar el mineral.

“No. Es que cuando se entregaron esas concesiones no era (para explotar el) litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación. No es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la nación, estratégico, como el petróleo’’.

La concesión para el litio es especial, explicó, por lo que ya decidió que se explotará en beneficio de los mexicanos.

“Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio’’, afirmó, porque, tampoco quiere que el país sea “territorio de conflicto entre potencias. Ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos; México. Nuestra soberanía’’.

“Entonces, no es nada más de que se tiene una concesión de minería, de repente se hace una operación en el extranjero y ya el litio mexicano ya pasa a formar parte de los inventarios de una empresa o de un gobierno extranjero. Si amerita hasta una investigación a quienes dieron ese permiso, esa autorización”.

rolando.ramos@eleconomista.mx