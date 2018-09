A finales del primer trimestre del 2019, Megacable lanzará su oferta de telefonía móvil, apoyada en la Red Compartida, en las ciudades donde tiene cobertura Altán; en tanto, propone que se regulen y se cobre impuestos a los operadores over the top (OTT).

Gerardo Seifert Arriola, director de Mercadotecnica de Megacable, comentó: “Anteriormente hicimos esfuerzo con Telefónica (para proveer del servicio de telefonía móvil) pero no resultó, porque era nuestro proveedor de red, pero también nuestro competidor, entonces cuando lanzábamos una oferta, rápidamente era igualada o hasta superada muy fácil”.

Ahora, dijo, es diferente porque Altán no da servicio a usuario final, sólo provee de la infraestructura, “eso nos posibilita para tener ofertas competitivas frente al resto de las empresas”. En cuanto a los OTT, comentó: “Que se regulen los OTT y sus ingresos, que los ingresos que caigan en México, que paguen impuestos sobre lo que cobran en México, estamos a favor”.

En el marco del Foro NexTV, Seifert dijo que uno de los problemas que enfrentan los OTT en México, a diferencia de Estados Unidos, es el bajo ingreso promedio por usuario (ARPU). “Al ser tan pequeño el ARPU en México, comparado con Estados Unidos, le dejas poco espacio para llegar con una oferta atractiva, aquí ya no hay espacio”, dijo. José Antonio Hidalgo, VP y gerente general para México de Sony Pictures Television, dijo: “Cuando se lanzó Netflix, fue disruptivo en el mercado y ahora ya no lo es; ahora cada uno está buscando su OTT. El futuro no es claro, cada uno tiene sus visiones y en el futuro son cambiantes. Lo importante del lado de los operadores es que las nuevas tendencias no impacten sino sumen”.

Crecimientos

Como parte de una inversión de 90 millones de dólares, para dos años, en el 2017 Megacable lanzó su plataforma de video XView, un sistema de televisión sobre demanda con el que busca hacer frente a los servicios over the top (OTT), como Netflix, por ejemplo.

Seifert comentó que Megacable cerrará el 2018 con un crecimiento de 8% en sus usuarios de TV de paga, para llegar a 3.3 millones, y de 17% de crecimiento en Internet para cerrar con casi 3 millones 100,000 usuarios. Respecto de la oferta de XView, el directivo comentó que está siendo bien adoptada y “vamos a cerrar con aproximadamente 600,000 usuarios”.

