Luego de dos meses en los que la Empresa Metro de Bogotá sometió a evaluación las certificaciones y credenciales que presentaron siete consorcios para la precalificación del contrato de la Primera Línea del nuevo medio de transporte de la capital, la entidad anunció que seis de los grupos lograron el aval y continúan en la siguiente fase por el contrato.

Sin embargo, un cuestionamiento que se ha hecho al proceso es la participación de empresas vinculadas previamente a escándalos. Uno de los casos es Sacyr Concesiones Colombia, conocida por estar al frente de la construcción del viaducto de Hisgaura (Santander), que en noviembre pasado sufrió un estiramiento en su estructura. La empresa además enfrenta un pleito judicial por la construcción del Nuevo Canal de Panamá por sobrecostos en las obras.

En respuesta a estos dos casos, la compañía se permitió aclarar que el puente está terminado y que “Sacyr está absolutamente seguro de la estabilidad y seguridad de la estructura”.

En relación con el canal de Panamá, la compañía sostuvo que la obra fue entregada en el 2016 y que actualmente está “operando exitosamente sin ningún tipo de incidencia, con un rendimiento de 100% y con plena satisfacción de las autoridades panameñas.”

Otra firma censurada por la opinión pública es el conglomerado brasileño Camargo Correa, el cual participa en la construcción de las obras civiles de Hidroituango, y se vio involucrada en un presunto escándalo de corrupción con Odebrecht en Brasil (caso Lava Jato) y en un presunto pago de soborno en Perú por la concesión del Tramo IV de la Carretera Interoceánica Sur. Sin embargo, desde la Empresa Metro han sido claros en que hasta que una autoridad judicial no emita sanción, estas compañías podrán continuar participando en la licitación del Metro.

“Los seis grupos que pasan a la ronda final cumplieron a cabalidad con todos los criterios. Son 15 indicadores de experiencia técnica, capacidad financiera y capacidad legal. Todos fueron verificados por un grupo independiente que produjo una evaluación”, aseguró Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro.

Escobar mencionó que “también es claro que una empresa pública no es juez y por eso no tiene la facultad de sancionar a una compañía que está siendo investigada. La inhabilidad nace sólo por sanciones judiciales. La ley determina cuándo una firma puede o no participar en un proceso de contratación, y la Empresa Metro de Bogotá naturalmente debe ceñirse a lo determinado por la ley”.

“Los seis grupos habilitados podrán presentar sus propuestas económicas, y la empresa Metro seleccionará la que presente los costos más bajos”.

De acuerdo con el director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional de Colombia, José Stalin Rojas, si bien legalmente las empresas están habilitadas, lo ideal sería que no tuviesen cuestionamientos ni ellas ni sus socios. “El hecho de que algunas están aún en proceso de investigación ensombrece la transparencia a pesar de que los términos legales estén todos correctos”.

Tanto Sacyr, como Camargo Correa, al igual que otras empresas que han sido cuestionadas y sus respectivos consorcios, tendrán ahora cuatro semanas para presentar comentarios y sugerencias técnicas al proyecto. En mayo se publicarán los documentos oficiales de la licitación, y en agosto, cada grupo entregará su oferta económica.

El segmento creció casi 300%

Ventas de autos híbridos y eléctricos se disparan en Colombia

Aunque el número de unidades vendidas aún sigue siendo bajo, en comparación con otras regiones del mundo, el segmento de vehículos híbridos y eléctricos en Colombia ha sido el de mayor crecimiento en el año, según el informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos).

Al cierre de marzo la industria creció tan sólo 0.5%, en comparación con lo registrado en el mismo periodo del 2018. Sin embargo, el segmento de híbridos y eléctricos mostró un crecimiento de 291.3%, al pasar de 103 a 403 matrículas.

KIA es la marca que más unidades comercializó durante marzo con 61 registros, mientras que hace un año tan sólo tenía una venta. Con 128 unidades, el fabricante surcoreano también se mantiene al mando de las marcas que más vendieron en el primer trimestre, logrando un crecimiento de 6,300 por ciento.

En el segundo lugar aparece Renault con 71 vehículos vendidos, 97.2% más que en el primer trimestre del 2018, cuando llegó a 36 unidades comercializadas.

Audi ocupa el tercer lugar con 58 matrículas, cifra que le representó un crecimiento de 100%, pues hace un año no hacía parte del segmento.

Con 49 unidades, BMW se instala en el cuarto lugar, logrando un crecimiento de 11.4%, en comparación con los datos del 2018.

El top cinco lo completa Mercedes Benz, que hace un año tampoco hacía parte del segmento, pero que ya ha logrado vender 24 vehículos de este tipo.

“Durante el 2018 Colombia lideró las ventas de vehículos eléctricos en Latinoamérica con 390 unidades, seguido por México con 201 registros y Ecuador con 130 unidades”, dijo Oliverio García, presidente de Andemos.