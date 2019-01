La reforma en telecomunicaciones no ha resuelto el problema de la conectividad en el país, por ello, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió suspender la licitación de la Red Troncal y empezar de cero, con unas nuevas bases del proyecto, las cuales podrían estar listas a mediados de febrero próximo.

En el marco de su conferencia matutina, el mandatario dijo: “Esta licitación se suspendió. Desde la reforma en telecomunicaciones no se contempló, no se ha resuelto el problema que nos interesa, el de la conectividad”.

“A pesar de esta reforma (la de telecomunicaciones), resulta que el país tiene gran atraso en conectividad, sólo 25% del territorio nacional tiene de conectividad, es decir, que en 75% del país no hay comunicaciones; la pregunta es por qué se omitió este asunto en la reforma. Esta línea (de fibra óptica) se iba a entregar con el mismo criterio de atender sólo a las poblaciones donde está el mercado, pero el Estado debe cumplir su función social y garantizar la comunicación a todos los mexicanos”, dijo.

López Obrador explicó que la línea de fibra óptica tiene alrededor de 26,000 km y va a licitarse, y como contraprestación, la empresa o las empresas que tengan la concesión van a tener que ofrecer, entre otras cosas, Internet gratuito en carreteras, plazas públicas, escuelas, hospitales y destinar recursos para mantenimiento de las instalaciones. “Estamos revisando las bases para la nueva licitación, creo que en un mes estaríamos en condiciones de lanzar esta nueva licitación, pidiendo la participación a empresas con tecnología de punta, porque lo que nos importa es conectar a todo México”, dijo.

Se prevé que la Red Troncal incrementará la cobertura de fibra óptica en el país, facilitando a los operadores y comercializadores de servicios de telecomunicaciones ofrecer nuevos y mejores servicios de banda ancha, más competitivos para la población, como lo establece la reforma de telecomunicaciones.

El despliegue y crecimiento de la Red Troncal es un mandato de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Plan A, consorcio que apuesta por adjudicarse el proyecto de la Red Troncal, expuso: “Seguiremos con interés el avance sobre las nuevas bases de la Red Troncal Nacional, para conocer a detalle las condiciones de la nueva licitación anunciada por el presidente de la República. Estamos convencidos de que invertir en fibra óptica es invertir por el futuro”.

Descartan amparos

Irene Levy, abogada del sector de telecomunicaciones y presidenta de Observatel, descartó que puedan generarse amparos o juicios.

Explicó: “En general, ninguna base crea derechos adquiridos, si ya hubiera recepción de propuestas, quizá, pero no había arrancado como tal el proceso”.

Incluso calificó como “coherente” la suspensión de la licitación. “Si se está cambiando el destino de bienes, programas de gobierno no sólo en telecomunicaciones, el manejo y el objetivo de la Red Troncal tiene lógica para que encaje en el plan del nuevo gobierno”.

La abogada dijo que era de esperarse una suspensión para cambiar las bases, porque su objetivo es conectividad y hay que “insertarlo en el programa global de conectividad”.

Agregó que “fue muy a tiempo; si se hubiera hecho como el proyecto del aeropuerto, que ya estaba arrancada la obra y se cancela, eso sí es foco de amparos y costos reales. Los participantes sí incurrieron en costos legales, pero no se había arrancado y esto sucede siempre en cambios de gobierno y hasta ahora no había derechos adquiridos”. En cuanto a lo dicho por López Obrador, respecto a que el ganador deberá proveer servicio de Internet gratuito en plazas públicas, hospitales y escuelas, Irene Levy dijo que la Red Troncal no está diseñada como red de acceso, entonces para alcanzar esos objetivos se debería insertar la Red Troncal en un programa más amplio tipo México Conectado o con la Red Compartida”.

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a junio del 2018, la cobertura nacional del servicio de telefonía e Internet móvil fue de 88.4% del total de la población con cobertura 3G y de 84.1% para 4G. Destacó que, en el ámbito internacional, la medida utilizada para conectividad se realiza con base en la población que cuenta con acceso y no respecto al territorio nacional.

