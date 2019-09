La legitimación de los contratos colectivos por parte de grandes sindicatos como el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Asbesto, Yeso, Envases y sus Productos Similares y Conexos de la República Mexicana y de la Federación Obrera Sindical de la República Mexicana, representan un paso importante en el cumplimiento de la nueva Ley Federal del Trabajo promulgada el pasado 1 de mayo.

Así lo manifestó Germán de la Garza de Vecchi abogado laboral de la firma Mowat, quien expuso que la decisión de los Sindicatos refleja “que se está implementando la Reforma Laboral tal y como lo establece la propia legislación, así como el Protocolo que recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que señala el proceso que deben seguir las organizaciones sindicales para acreditar su representación frente a los trabajadores”.

Explicó que la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo implica cierto tiempo, mismo que debe ser considerado por los sindicatos, pues a pesar de que se tienen 4 años para su acreditación, es importante que consideren que primero darse a conocer a los trabajadores, enterar a la autoridad y posteriormente someterlo a votación.

Añadió que las organizaciones sindicales que dieron inicio a la legitimación, “cuentan con un gran número de contratos y de trabajadores, por lo que ya anticiparon la validación de los mismos ante la autoridad laboral.

Al respecto, el subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, dijo que la reforma laboral permitirá atacar uno de los grandes desafíos del país en la materia, como son la existencia de contratos de protección patronal, que no tienen atrás ninguna vida sindical y que se aprueban a espaldas de los trabajadores.

“Se calcula que al menos el 80% de los contratos colectivos se aprueban por sindicatos sin realizar asambleas y están muy lejos de permitir a sus trabajadores conocer la situación de la empresa y tener empuje para negociar prestaciones”.

De ahí que, transitar hacia una reforma laboral que cambia de tajo la costumbre de muchos sindicatos de tomar decisiones a espaldas de los trabajadores no será obra solo de una autoridad o de un gobierno, tiene que ser una obra de cada uno de los trabajadores que están hoy en muchos sindicatos que no los consultan y que no son siquiera accesibles.

Cabe señalar que la FOSRM realizará la legitimación de más de 6 contratos en esta semana y es una de las federaciones con mayor número de contratos colectivos en el país, pues su líder ha estado activando contratos colectivos con diversas tiendas departamentales como Liverpool y Chedraui.

Parte del proceso que deben seguir los sindicatos, expuso De la Garza de Vecchi, es inscribir el sindicato en la plataforma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); posteriormente recibirán un código para dar de alta el nombre de la compañía y el de los trabajadores, y recibirán la convocatoria y las boletas de elección.

Es importante que previamente el sindicato entregue una copia del contrato colectivo a cada trabajador para que tenga pleno conocimiento de su contenido. Una vez que emiten su voto, secreto y directo se realiza el conteo y registraron los votos para emitir un dictamen sobre si éste se llevó a cabo de manera democrática.