Para hacer frente a los problemas de impago o cartera vencida durante el periodo de la pandemia del Covid-19, los bancos en México preparan paquetes de apoyos financieros desde suspensión de pagos, financiamientos o préstamos, “trajes a la medida” para que sus clientes no caigan en problemas, y a su vez haya liquidez en la economía, informó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Los bancos se adelantan a la problemática y casi todos ofrecerán financiamientos a sus clientes de 60 o 90 días. De tal manera que si no tienen la suficiente cantidad de dinero, el banco responderá por el cliente al decir que se le pague sólo los intereses o no los intereses sino el capital, vamos a refinanciar y no caer en impago y eso vaya en contra de la estructura del cliente y evidentemente de la estructura de la banca”, afirmó.

Durante una audioconferencia de prensa, el líder del sector empresarial dijo que la banca se anticipará a dar respuestas a los problemas que pudieran derivarse ante la cuarentena por el virus, en donde muchos trabajadores no tendrán ingresos para saldar sus deudas.

La banca está pensando en armar paquetes de apoyo en diferentes productos y formas y cada banco establecerá sus propios programas. “Me consta que están trabajando (los bancos) en tratar de tenerlos estructurados, lo detalles los dará la asociación de banqueros (de México) y cada banco con sus propios bienes”, refirió.

Y es que el presidente del CCE mencionó que esta práctica no es única de México, “esto ya se hace. No se hará masivo, sino un efecto de cliente por cliente y encontrar la fórmula para cada uno de sus clientes”, acotó Salazar.

