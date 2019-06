El domicilio presentado por la agrupación civil La Visión de Dios, A.C. ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no fue encontrado tras un recorrido físico en Mérida, Yucatán, y tampoco aparece en aplicaciones electrónicas de geolocalización.

La Visión de Dios, A.C. presentó como dirección de notificación a una propiedad ubicada en la Calle 38 de la colonia Chichí Suárez, entre las calles 35 y 37 de esa localidad a la que corresponde el código postal 97306, al oriente de la ciudad de Mérida.

El 9 de junio pasado, El Economista publicó que el grupo evangélico La Visión de Dios, A.C. consiguió una concesión única para la explotación de los 101.9 MHz de Mérida para transmisiones de radio FM de tipo social. Esta concesión le permite entrar al sector de telecomunicaciones y expandirse en la radiodifusión por el camino de los servicios sociales.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) consideró como inaceptable que el IFT hubiese entregado una concesión de espectro y una concesión única, ambas de tipo social, a La Visión de Dios, A.C., pues a su juicio habría pasado por alto los artículos decimosexto y vigésimo primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Para la Amedi, la concesión a La Visión de Dios, A.C. vulnera el espíritu de Estado laico que debe regir en las instituciones del Estado y en los medios de comunicación electrónica.

“El concesionario señaló como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en la calle 38, entre calles 35 y 37, colonia Chichí Suárez, C.P. 97306, Mérida, estado de Yucatán”, se lee en el título de concesión de espectro otorgado a La Visión de Dios y también en el documento de concesión única social que le fue entregado el 22 de mayo.

Pero luego de un recorrido a pie sobre la zona, el reportero Israel Cárdenas del periódico meridano Novedades constató que la Calle 38 no existe en la colonia Chichí Suárez ni los vecinos tienen conocimiento de esa vialidad: “Si se camina por las calles 35 y 37 no aparece esa calle. O tiene otro nombre o no existe. Si se camina más, sólo hay terrenos y hay cerro. La zona urbana termina en la calle 36. Después hay sólo monte y ya no hay construcciones”, dijo el reportero en una comunicación telefónica con El Economista.

En la aplicación Google Maps tampoco aparece la Calle 38 donde La Visión de Dios, A.C. dijo que esperaría las notificaciones del IFT o en su caso de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la autoridad aeronáutica local, que también deben conocer y confirmar esa ubicación y, en su caso, pueden buscar a esa organización por posibles interferencias en lo que toca a la próxima operación de la 101.9 de Mérida, que ya recibió las siglas de identificación XHCSAG-FM.

En su caso, la calle más próxima a las 35 y 37 es la Calle 8 Oriente.

IFT: acreditó su domicilio

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dijo a El Economista que La Visión de Dios, A.C. sí presentó la documentación acerca de la dirección de notificación en cuestión: “El solicitante sí presentó documentos que acreditan su domicilio, conforme a los lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones”, informó el regulador.

Israel Cárdenas, reportero del periódico Novedades de Yucatán, publicó un artículo donde documenta que el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Gobierno del Estado de Yucatán (Insejupy) carece de documentación de registro o existencia de una asociación civil con el nombre La Visión de Dios, A.C. e indicó que sólo en esa dependencia debió registrarse esta A.C. con sede en Yucatán.

El Insejupy fue buscado en varias ocasiones por este medio, pero no ha atendido una solicitud similar para comentar el tema. “En la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del gobierno no tienen reporte de ellos; tampoco en la Delegación de la Secretaría de Gobernación”, agregó Cárdenas.

¿Una antena en la “Calle 38”?

La asociación civil La Visión de Dios, A.C. tiene 60 días hábiles contados desde el 22 de mayo pasado para presentar al IFT los estudios de predicción de áreas de servicio, los planos donde ubicará su antena de transmisión y la opinión favorable de las autoridades aeronáuticas. Este plazo vencerá el próximo 16 de agosto.

En próximas fechas se conocerá si el domicilio de notificación registrado ante el IFT es donde esta asociación colocará su antena de transmisión para cubrir Mérida en un radio de 24 kilómetros, por ser la 101.9 FM una categoría de potencia “A” de transmisión.

Si el regulador aprueba el plan técnico de operación, tendrá 180 días hábiles para echar al aire de Mérida las transmisiones por la 101.9 XHCSAG-FM y hasta al fin de la concesión que ocurrirá el 22 de mayo del año 2034.

