Incentivos fiscales en nueva política industrial serán sectoriales: SE

León, Gto. Los incentivos fiscales que otorgará el gobierno federal para impulsar la política industrial en México serán sectoriales y por regiones, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya está preparando un paquete, informó Héctor Guerrero Herrera, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE).

“Lo que se necesita es definir adecuadamente la cantidad, el tipo de apoyos y subsidios que cada sector, cada mercado y cada región necesita. De otra manera es imposible. Se puede hacer una lista innumerable, incontable de subsidios o de apoyos o de lo que sea y que no encaje en el sector”, dijo en entrevista, luego de participar en la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2022, organizado por la Concamin.

Al cuestionarle si habrá una partida presupuestaria para el 2023 como parte de los incentivos federales, el funcionario anotó que aún no hay fecha para contar con esas medidas, pero se trabaja con Hacienda y los gobiernos de los estados.

Advirtió que aún más el tema de subsidios habrá que cuidarlo con mucho detalle, porque no es general y se tiene que identificar por industria. “Desde luego que necesitamos los apoyos, no hay ningún modelo económico en ninguna parte del planeta, con la escuela económica que quieran que no tengan lo que se llaman habilitadores económicos”, estableció el funcionario federal.

Guerrero advirtió que el país no cuenta con incentivos fiscales adecuados, “entonces cómo vamos a estar pregonando más y más inversión si no hay lo adecuado para hacerlo, México compite con el mundo”, anotó.

“Los Industriales tenemos la responsabilidad de la inversión, del crecimiento, de la capacitación, y el gobierno de crear las condiciones para poder ser cada vez más competitivos”, dijo José Abugaber, presidente de la Concamin.

Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), destacó la importancia de contar con la política industrial, con reglas claras y estado de derecho, que de certidumbre a la inversión, para detonar crecimiento y bienestar.

