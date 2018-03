En México, más de 60% de las mujeres sufre o ha sufrido algún tipo de violencia, más de siete mujeres al día son asesinadas víctimas de ataques, por lo que en los últimos 10 años, suman más de 23,800 feminicidios cometidos, tan sólo en la Ciudad de México, en los últimos tres años, 1.6 mujeres al día denunciaron violencia sexual y 4.6 mujeres, abuso sexual, testimonios muchos, acciones, también, pero pese a ello, aún falta mucho por hacer en este ámbito, por ello, la Red Nacional de Refugios (RNR) inauguraron el primer Centro de Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres Alas de Mariposas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y como parte de la continuidad a una alianza estratégica realizada entre la RNR, el Grupo Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México y la organización internacional OAK Foundation fueron abiertas las puertas de este centro de empoderamiento en la Ciudad de México, a través del cual estiman apoyar a 2,000 mujeres al año.

“La intención de crear este centro viene a dar seguimiento a las acciones de alianza que hicimos con Tecate desde hace dos años con el objetivo de no solamente prevenir la violencia contra las mujeres, sino también de empoderarlas, ya que sabemos que para poder eliminar la violencia contra las mujeres es necesario el empoderamiento”, comentó Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios.

Este centro busca alternativas para que las mujeres tengan una autogestión económica, autosuficiencia y que tengan independencia para ellas y sus hijos e hijas. Para Wendy Figueroa, este proyecto es como un cierre de ciclo, pues ven a través del Centro de Empoderamiento la culminación del proceso de las mujeres a las que han acompañado y brindado apoyo, ya que buscan que éstas se vuelvan empresarias para que dejen de depender de las personas que las han lastimado.

Por su parte, Raúl González, director de la marca Tecate, asegura que “en Tecate creemos que para tener una marca durable es importante tener un propósito que realmente cambie a la sociedad, y hoy entendemos que tanto el hombre como la marca Tecate tienden que la evolución en una sociedad que respeta las mujeres. Hace dos años lanzamos un spot con un mensaje muy claro que decía que si no sabías tratar a una mujer no mereces una Tecate, no quisimos dejar solamente esa estrategia, quisimos hacer un mensaje más grande y hoy estamos muy emocionados y contentos de estar aquí”.

En tanto, Marco Antonio Mascarúa, presidente de Asuntos Corporativos de Heineken México, comenta: “Para nosotros es un día muy especial porque se está materializando una estrategia que iniciamos hace poco más de dos años al interior de la compañía, por ello buscamos la alianza adecuada para que funcionara nuestro concepto y buscamos diferentes ONG que estuvieran en el tema y la más seria fue la Red Nacional de Refugios, así empezamos a trabajar con Wendy su equipo para entender dónde estaban las necesidades”.

En Heineken se dieron a la tarea no solamente de buscar refugios, donde las mujeres huyen de la violencia, sino también ayudarlas a reincorporarse a una vida social para salir de ese círculo vicioso de la violencia y que muchas veces tiene una causa referente a las diferencias económicas con la parte de oportunidad para las mujeres, añadió Marco Antonio Mascarúa.

Finalmente, los declarantes coincidieron en que el Centro de Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres Alas de Mariposas promoverá la autonomía de las mujeres, no solamente económica, sino de forma integral, al tiempo de promoverán el liderazgo para que sean tomadoras de decisiones y que sean sujetas de estos derechos empoderamiento.

Las mujeres que requieran ayuda por parte del centro de empoderamiento puede contactar a la RNR a través de Facebook como Red Nacional de Refugios AC, en su página web www.rednacionalderefugios.org.mx o al teléfono 01-800-8224-460 las 24 horas del día.