Colombia responde a Ecuador: también eleva arancel al 100%

Ecuador le cerró la puerta al comercio con Colombia. Tras la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de aumentar los aranceles a 100% para todos los productos colombianos, la ministra de Comercio, Diana Morales, respondió en el mismo sentido y modificó el Decreto 170 de este año, que gravaba más de 70 subpartidas arancelarias provenientes del vecino país.

Los efectos de la guerra arancelaria ya se sintieron en los datos de febrero. Según el Dane, las exportaciones en el segundo mes del año se ubicaron en 109.3 millones de dólares, la segunda cifra más baja de los últimos 10 años, solo por encima de 2017, cuando alcanzaron 95.3 millones de dólares en ese mismo mes. Frente al mismo mes del año pasado, las exportaciones disminuyeron cerca de 35%, cuando se ubicaron en 168.3 millones de dólares.

“Desde el Gobierno hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera. Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva”, dijo la ministra Morales. Javier Díaz, presidente de Analdex, aseguró que la mayor reducción se ha observado en las exportaciones de energía eléctrica, que explican una parte importante del retroceso reciente. Esta caída marca el inicio de lo que podría convertirse en un desplome de las exportaciones hacia el vecino país. Según Díaz, de mantenerse esta situación, en los próximos meses podrían reducirse a mínimos, e incluso a niveles nulos, en varios segmentos.

Las reacciones

Respecto al aumento de aranceles por parte de Ecuador, el sector empresarial de ambos países hicieron un llamado a los presidentes para recapacitar y reconsiderar las diferencias que tienen. "El comercio internacional no es el escenario para producir soluciones, por el contrario, se producen consecuencias quizá peores sobre las dos economías", afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Maria Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, realizó un llamado al diálogo urgente y la defensa de la integración Andina. "Destruir lo que ha tomado más de medio siglo en consolidarse sería un retroceso imperdonable", aseguró. Jervis resaltó que en más de 60 años de integración, el comercio entre ambos países su multiplicó 174 veces.

Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la medida de Ecuador como “una monstruosidad” y aseguró que esta situación cambia de fondo la relación comercial entre ambos países. Según el mandatario, esta decisión implica en la práctica el fin del Pacto Andino para Colombia, al considerar que “nada hacemos ya allí”.