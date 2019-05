Los adeudos que tiene el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con sus proveedores “se van a pagar”, una vez que se revisen los 25,000 expedientes que dejó la pasada administración, y se compruebe que se entregaron los medicamentos o que se cumplieron los servicios, porque “hemos encontrado facturas falsas”.

En entrevista con El Economista, el director de Administración del ISSSTE, Pedro Zenteno, dijo que “estamos revisando con los proveedores que tengan su expediente completo y a partir de ahí, empezar a revisar el pasivo circulante que tenemos. Se van a ir atendiendo poco a poco. Necesitamos saber si se dio el servicio, si tienen su expediente completo, que la factura esté bien registrada ante hacienda, etc. Y vamos a ir pagando”, explicó.

Categórico, refirió que en el ISSSTE “no hay desabasto, tenemos un surtimiento de 99.6% de lo que nos ha pedido el área médica”.

El presupuesto del instituto es de 320,000 millones de pesos, 75% de ese monto es pensiones, “tenemos 22,000 millones de pasivos, ése es el problema, hubo una gran irresponsabilidad de no haber pagado y no tener orden, planeación, porque compraban por ocurrencias, las ocurrencias no permiten mejorar las finanzas”.

Destacó que ha hablado con los proveedores, “hemos dado confianza de que se va a pagar; han llegado los proveedores que sí hicieron bien las cosas y se va a pagar en tiempo y forma; lo vamos liberando de acuerdo con lo que vamos observando. Son más de 25,000 documentos que nos dejaron y pues no es cosa sencilla”. Los pagos comenzarían a fluir durante el segundo semestre del año.

El directivo administrativo sostuvo que “hubo mucha corrupción de los gobiernos neoliberales y no podemos pagar porque caemos en irresponsabilidad, tal vez hasta daño patrimonial que causaron los gobiernos anteriores y tenemos que ser cuidadosos para tener una ruta jurídica para amparar los pagos”.

Comentó que está en proceso de publicación la primera licitación que realizará la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que se estaban resolviendo todas las dudas de los proveedores, “ya están las bases, salieron las prebases, se hicieron preguntas al respecto y se están contestando; fueron alrededor de 1,500 preguntas que se hicieron y se están contestando”.

Expuso que con la nueva compra se van a generar ahorros muy importantes “y yo creo que eso va a ayudar con recursos para pagar en tiempo y forma. También el gobierno se está comprometiendo a pagar lo más rápido posible, estamos comprando a los laboratorios y eso permite que los laboratorios tengan su soporte económico en tiempo y forma, y puedan producir sus medicamentos”.

