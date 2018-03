La regulación asimétrica a Televisa en el mercado de televisión de paga por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que podría derivar de una eventual declaratoria de poder sustancial, no sería inmediata y no tendría efectos agresivos de momento, estimaron analistas.

Ayer por la mañana el comisionado del IFT, Adolfo Cuevas, dijo que el viernes pasado el pleno del órgano regulador resolvió este tema, aunque hasta el cierre de esta edición la autoridad no confirmó el sentido de la resolución.

No obstante, trascendió que el órgano regulador habría resuelto emitir la declaratoria de poder sustancial al realizar un nuevo análisis del caso, producto de un mandato judicial derivado de un proceso legal interpuesto por una filial de TV Azteca, quien se inconformó por la resolución del 2015 del Instituto, que determinaba que Televisa no era dominante en televisión de paga.

Tras difundirse esta versión, el precio de la acción de Televisa cayó 3.7%, lo que puso fin a una racha de tres sesiones consecutivas de alzas. Sin embargo, en lo que va del año el valor del título ha crecido 18.2 por ciento.

El pleno del IFT concluyó en su primera resolución del 2015 que si bien Grupo Televisa cuenta con una alta participación en el mercado analizado (televisión de paga), no se acreditan los elementos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica para determinar la existencia de un agente económico con poder sustancial en el servicio .

De acuerdo con un análisis de Intercam, el camino todavía es largo en caso de que se emita una postura oficial . En el caso de que el IFT establezca que Televisa sí tiene poder sustancial de mercado en el segmento de televisión restringida, la aplicación de medidas correctivas no sería inmediata, debido a que se tendría que llevar un nuevo periodo de análisis por parte del Instituto. También se esperarían amparos por parte de Televisa; sin embargo, no habría suspensión del acto reclamado, debido a que la reforma no prevé suspensiones de actos de autoridad.

Entre las medidas correctivas que Intercam previó están desde imponer medidas como la obligación de compartir su infraestructura para que otros concesionarios puedan acceder a su red pública de televisión de paga, registrar y hacer públicas sus tarifas, obligaciones específicas relacionadas con calidad de servicio, hasta quitar a sus cableras y Sky el beneficio de la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión (must offer).

No obstante, un escenario así no pareciera radicalmente agresivo de momento, ya que se establecerían contraprestaciones por el uso de su infraestructura que al final significarían mayores ingresos, mientras que la pérdida del beneficio de la regla de gratuidad sólo impactaría en Televisa por el pago de las señales de Azteca .

Mientras que el pago de las cableras/SKY por las señales de la misma Televisa tendría un efecto neto igual a cero, porque Televisa se estaría pagando a sí misma por sus señales de radiodifusión.

De modo que el cambio principal sería a nivel de segmento, porque esto presionaría los márgenes del negocio de TV satelital y cable y aumentaría los ingresos de contenidos de Televisa , dijo.

En radiodifusión, desde el 2014 Televisa está regulada asimétricamente, luego de haber sido declarada agente económico preponderante. Debido a lo anterior, el grupo debe poner su infraestructura de radiodifusión a disposición de terceros en forma no discriminatoria y no podrá adquirir en exclusiva derechos de transmisión. En materia de publicidad, el grupo debe entregar al IFT y publicar los términos y tarifas de sus servicios de transmisión publicitaria.

AMX también tendría revés

El lunes por la noche el IFT también discutió sobre la persistencia, relajación o endurecimiento de la regulación asimétrica que aplica desde el 2014 a América Móvil y a Televisa, como agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente.

La resolución del regulador no se conoce aún, pero fuentes con conocimiento de la discusión dijeron a la agencia Reuters que entre las medidas regulatorias debatidas figuraba la separación legal de parte de la compañía Telmex de su matriz, América Móvil, lo que sería señal de que el IFT no cree que medidas antimonopolio impuestas a la compañía sean suficientes para generar mayor competencia .

PIB telecom creció cuatro veces lo que la economía en el 2016

Durante el 2016, el Sector 51, información de medios masivos (representado en 94% por los subsectores de telecomunicaciones y radiodifusión), ligó dos años de crecer a un ritmo mucho mayor que el de la economía nacional, pues mientras el PIB total creció 2.3%, el PIB de medios masivos registró un incremento anual de 10.06 por ciento. Tomando únicamente el dato del cuarto trimestre del año pasado, el sector de telecomunicaciones y radiodifusión registró un incremento anual de 8.6%, mientras que el PIB nacional creció 2.4% durante el mismo periodo, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Con esto, el sector se posicionó en primer lugar en términos de crecimiento, por encima de otros sectores industriales como el de servicios financieros y de seguros (7.2%), agricultura, cría y explotación de animales (6.4%), y construcción (3 por ciento). A nivel subsector, las telecomunicaciones crecieron 9.2%; si bien es un crecimiento menor al que registraron otros siete subsectores, todos ellos no tienen el peso que las telecomunicaciones tienen en el PIB, pues su participación en la economía nacional no representa más de 1%, mientras que las telecomunicaciones conforman 3.5% del PIB nacional , explicó el IFT. (Con información de Redacción)

