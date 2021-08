El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) confió en que la licitación de 85 frecuencias para crear nuevas estaciones de amplitud modulada (AM) por todo el territorio nacional sí conseguirá oferentes en las subastas cuya primera etapa inicia el 30 de agosto y concluiría con la entrega de concesiones entre mayo y agosto del 2022, ya que personas relacionadas con la industria de radiodifusión y otras que se considerarían como nuevos actores del sector han presentado peticiones para que la autoridad concurse frecuencias para transmisiones de radio con ese tipo de tecnología.

A dos semanas de que el IFT emprenda la licitación formal de 319 señales de espectro para radio AM/FM, a través del proceso de Licitación IFT-8, también consideró que la cobertura que brindan las estaciones AM en concurso será un incentivo que llamará la atención de los licitantes, aun cuando varias de las frecuencias en licitación no se ubican en mercados relevantes como la Ciudad de México o Monterrey, aunque existen otras que sí pudieran cubrir con sus coberturas esas plazas.

Alejandro Navarrete Torres, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, recordó que la radio AM cumple en 2021 un siglo de transmisiones y si bien la radio FM y otras plataformas de distribución contenidos de audio tienen preferencia entre los distintos públicos, existe todavía un mercado para la radio de amplitud modulada.

Nosotros, en el IFT, no tenemos una política de muerte anticipada para la radio AM. Si la radio de amplitud modulada ha de morir porque ya no existe interés en las audiencias o los radiodifusores, tendrá que ser por un proceso de muerte natural (…) Se cumplen cien años de la radiodifusión AM, entonces es una tecnología vieja, porque cumple cien años en nuestro país, pero estamos poniendo estas 85 estaciones en el proceso porque fueron demandadas; porque hemos recibido solicitudes de inclusión de frecuencias AM y son entonces el reflejo de la demanda revelada de personas interesadas en hacerse con estaciones AM”, dijo Navarrete.

En el concurso IFT-8 existen 85 estaciones de AM que se ubican en 23 estados de la Repúblicas y con coberturas autorizadas para radiar con su antena hasta 50 kilómetros de distancia. Si bien, insistió el IFT, las AM en concurso no están en las plazas de CDMX o Monterrey, hay otros mercados relevantes donde se licitarán ese tipo de frecuencias, como Chihuahua, Ciudad Juárez, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Zamora, Querétaro y San Nicolás de los Garza, ésta última, la más cara de toda la subasta AM porque su alcance cubre a Monterrey.

Alejandro Navarrete dijo que cada tirador evaluará sus posibilidades de negocio al presentar oferta por una emisora de AM, pero confió en que existe margen para desarrollar nuevas ofertas de amplitud modulada para ampliar de esta manera la pluralidad de voces, la cobertura de señales de radio y el mismo negocio radiofónico en todas esas plazas donde existe disponibilidad de frecuencias AM.

La casa de mediciones de audiencias para radio y televisión INRA ejemplifica que en la plaza de la Ciudad de México, donde opera una treintena de emisoras AM, esa banda atrapa cada día, al menos en mayo de 2021, entre el 18 y el 21% del share en la capital, a pesar de que en este mercado transmiten las estaciones de FM con mayor alcance en audiencias de todo el país y que aquí también se originan las señales piloto de seis de los diez grupo radiofónicos más importantes de México.

De acuerdo con INRA, la banda de amplitud modulada atrapa cada día un promedio de 1.98 millones de radioescuchas en la plaza capitalina, significado de que la banda de AM aún muestra interés para varios segmentos de oyentes.

La Licitación IFT-4, también radio AM/FM, consiguió una recaudación de 954 millones de pesos, después de que los lotes en concurso salieron al mercado con un valor mínimo de referencia de 69.9 millones de pesos. El regulador IFT, con la Licitación IFT-8, expone que habría una recaudación mínima de 531.9 millones de pesos, también si se llegasen a colocar todas las frecuencias AM/FM.

La diferencia entre los valores mínimos de referencia y las recaudaciones conseguidas y esperadas por ambos procesos de radiodifusión sonora se encuentra en que la primera licitación, la IFT-4, no tuvo referentes de precios en el mercado, porque a su vez fue la primera en la historia de México en materializarse, que no ocurre así con la IFT-8, pues ahora existe el referente que significa la misma IFT-4.

Alejandro Navarrete, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, advirtió a los interesados en comprar una estación AM, que no habrá migraciones de AM a FM, si fuera ese su interés en el proceso de la IFT.8:

“No está previsto que quien gane una estación AM, podría migrar a FM; que nadie se haga expectativas falsas, de que hoy obtengo una AM y luego migro a FM, aparte, porque las AM cubren áreas geográficas donde no hay FM”.

