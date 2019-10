Pese a las complicaciones que vive la industria de la construcción este año, la directora de ICA, Guadalupe Phillips, confía en una pronta recuperación, participar en el aeropuerto internacional de Santa Lucía (como subcontratista) y alista la presentación de propuestas no solicitadas al actual gobierno en el sector energético, hidráulico y carretero, entre otros.

“Es el primer año (de gobierno) y no es muy diferente a los primeros años de otras administraciones. Yo creo que todas las empresas tenemos que tener la disciplina de trabajar en los ciclos. No puedo hablar de cómo están otras empresas. No será un buen año para nosotros por razones cíclicas, pero tampoco quiere decir que sea una mala noticia”, comentó.

Luego de participar en un foro de negocios organizado por la revista Forbes, afirmó que aun con la conclusión de los contratos que tenían con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México relacionados con el aeropuerto de Texcoco, “si las cosas cambiaran” con una eventual reactivación del proyecto, sería de su interés volver a participar como también lo desean hacer en la terminal de Santa Lucía, porque ése es su negocio: construir infraestructura.

El aeropuerto de Santa Lucía lo construirá la Secretaría de la Defensa Nacional, se le recordó.

Sí, pero podemos ayudarles.

¿Cómo?

Como subcontratistas hay muchas cosas qué hacer. Las terminales aeroportuarias son muy complejas de construir.

Respecto a su interés por presentar propuestas no solicitadas sobre proyectos de infraestructura, dijo que son una alternativa que les atrae en un escenario donde los recursos públicos son limitados, aunque su elaboración requiere tiempo para que puedan tener éxito. “Son muchos meses de trabajo los necesarios porque se tiene que tener la ingeniería básica, por ejemplo, pero estamos totalmente comprometidos a invertir en esos proyectos porque creemos en la infraestructura de este país”, afirmó Phillips, quien reiteró su deseo de participar en el Tren Maya.

Hermes confía en PNI

La próxima presentación del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) es una de las acciones de gobierno que están en la mira de corto plazo para Hermes Infraestructura, señaló su director Alberto Pérez Jácome.

“Al final del día las necesidades de infraestructura en el país ahí están y tendremos que analizar muy bien cada uno de los proyectos y, sobre todo, sus fuentes de financiamiento”, comentó.

Al ser cuestionado sobre una pronta reactivación de la industria de la construcción, dijo que en el sector privado hay interés de colaborar con el gobierno mediante fórmulas creativas que garanticen beneficios para las partes.

[email protected]