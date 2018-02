La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría concluirse en abril, luego de que Larry Rubin, presidente de la comunidad americana en México, -The American Society of México- recalcara que sí hay voluntad por parte de los Estados Unidos.

“La presión por una conclusión exitosa por parte del gobierno de Estados Unidos existe. Tanto los empresarios norteamericanos en México, como lo que he escuchado en Washington, y el punto de vista de varios líderes políticos allá, se espera que en los próximos dos meses se pueda llegar a una conclusión exitosa, va a depender de la voluntad de los negociadores de las tres naciones, pero vemos factible que antes de las elecciones se pueda llevar a cabo la conclusión de la negociación”, dijo en conferencia Rubin.

The American Society of Mexico representa a 2 millones de americanos en el país, y a decenas de organismos no gubernamentales estadounidenses.

Las siguientes dos rondas por realizarse tienen como locaciones Ciudad de México, México y Washington, Estados Unidos. Rubin agregó que si habrán rondas intermedias.

CONTINÚA EL LLAMADO POR REFORMA FISCAL COMPETITIVA

Rubin aprovechó para hacer un llamado por una Reforma Fiscal en México que llegue a una tasa el 21% corporativo de ISR, hará que se continúe siendo un país competitivo, y hará más fuerte a la región TLCAN.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso “vemos voluntad pero no agilidad, escuchan pero no entiende, el llamado puntual para la Secretaria de Hacienda es que cada día cuenta, y que este año es corto y las empresas necesitan señales rápidas y a fondo para que no haya un sólo recurso que pueda ser invertido no se lleve a cabo por falta de decisiones oportunas”.

El llamada de decreto para estímulos fiscales incluye una Reforma Fiscal a fondo que se asemeje a la de Estados Unidos, que de a las empresas incentivos para invertir en maquinaria y equipo; fomentar la formalidad del empleo y regresar a la deducibilidad plena de las prestaciones laborales; y ampliar el esquema de repatriación de capitales.

