Aluminio cae 1.2% y toca mínimo semanal; rutas marítimas alternativas aportan alivio

Los ⁠precios del aluminio bajaban este miércoles, después de que Emirates Global Aluminium (EGA) ⁠aseguró rutas de exportación alternativas al estrecho de Ormuz en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, aliviando en parte las preocupaciones inmediatas sobre el ⁠suministro procedente de Oriente Medio.

A ⁠las 11:13 GMT, el contrato de referencia de tres meses del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 1.2%, hasta los 3,359.5 dólares por tonelada, tras tocar los 3,336 dólares, su nivel más bajo desde el 10 de marzo.

"Pese a la caída desde sus máximos recientes, se espera que los precios se mantengan elevados debido a la creciente escasez de suministro provocada por las interrupciones en la producción derivadas del conflicto en Oriente Medio y la inminente caída de las existencias", afirmó Bart Melek, director de estrategia de materias primas de TD Securities.

Normalmente, las fundiciones de Baréin, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos envían cada año más de 5 millones de toneladas de aluminio a través del estrecho de Ormuz, añadió.

En sentido contrario, se transportan grandes cantidades de bauxita y alúmina para abastecer a las fundiciones.

En el mercado físico, la prima de aluminio que los consumidores europeos pagan por encima del precio de la LME subió esta semana a 450 dólares por tonelada, su nivel más alto desde agosto de 2022.

Por otra parte, el cobre restaba un 0.6%, ⁠a 12,694 dólares, tras tocar los 12,635 dólares, su ⁠cota más reducida desde el 9 de ⁠marzo, lastrado por el alza de las existencias en el sistema de la LME y ⁠los riesgos de inflación en medio del conflicto de Oriente Medio.

Las existencias de cobre en los almacenes de la LME se sitúan en 334,100 toneladas, su nivel más alto desde agosto de 2019, con 3,775 toneladas de entradas en los almacenes registrados en Estados Unidos, según mostraron sus datos diarios.

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