La fiscalía noruega solicita más de 7 años de prisión para hijastro del príncipe heredero

El hijastro ⁠del príncipe heredero de Noruega debería ser condenado a siete años y ⁠siete meses de prisión por los cargos de violación de cuatro mujeres, así como por violencia doméstica y otros delitos, dijo este miércoles el fiscal del juicio ante un ⁠tribunal de Oslo.

Marius Borg Høiby, de ⁠29 años, que pasó a formar parte de la familia real cuando su madre, Mette-Marit, se casó con el príncipe heredero Haakon en 2001, se ha declarado inocente de los cargos más graves que se le imputan, entre ellos los de violación, aunque ha admitido algunos cargos menores.

El juicio, de siete semanas de duración y que está previsto que concluya el jueves, ha cautivado a todo el país nórdico, con detalles sobre la adicción a las drogas de Høiby, videos grabados por él mismo de encuentros sexuales y más de 800 mensajes electrónicos presentados como pruebas.

El juicio coincidió con la disculpa de la princesa heredera Mette-Marit por su "falta de criterio" al mantener el contacto con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein después de que fue condenado en 2008.

Ambos acontecimientos han dañado la popularidad general de la monarquía, según las encuestas de opinión.

El fiscal principal, Sturla Henriksboe, expuso el miércoles la pena que solicitaba por los 40 cargos contra Høiby, entre los que se incluían varios de violación que, según los investigadores, tuvieron lugar mientras las presuntas víctimas dormían o estaban inconscientes.

Høiby se declaró culpable al ⁠inicio del juicio de los cargos que conllevan ⁠penas más leves, entre ellos conducta ⁠sexual ofensiva, exceso de velocidad y conducir sin permiso válido.

Henriksboe dijo ante el tribunal que Høiby ⁠debe ser tratado como cualquier otro noruego, sin que se le imponga un castigo más severo ni más leve por formar parte de la familia más prominente del país.

Sin embargo, en un testimonio entre lágrimas la semana pasada, Høiby afirmó que la intensa cobertura mediática de su juicio lo había convertido en "objeto de odio" y lo había retratado como un monstruo, lo que le provocó ansiedad y depresión clínica.