El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, confirmó que a través de un acuerdo parlamentario se realizará un periodo extraordinario de sesiones la siguiente semana para legislar temas pendientes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de sus redes sociales, el también coordinador parlamentario de Morena en la Cámara Alta, detalló que los grupos de trabajo están avanzando para formular los dictámenes consensuados.

En estos trabajos participan todas las fracciones parlamentarias, así como la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade.

Monreal Ávila también reconoció la participación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que en San Lázaro se aprobará la Ley de Variedades Vegetales, que es fundamental para la entrada en vigor del T-MEC y también esperarán las minutas que lleguen de la Cámara Alta.

Más temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que lo más probable es que no se reúna con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para el arranque del T-MEC el 1 de julio; esto debido a la pandemia de Coronavirus.

“Yo creo que sí (descartar el viaje a Estados Unidos) porque ya está el tiempo medido y no va a ser así, no será posible, no lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no será posible”, sostuvo el mandatario federal este miércoles.

Señaló que, aunque los legisladores mexicanos deben aprobar unas leyes en relación con el tratado comercial, éstas no detienen su entrada en vigor, por lo que espera que se dé antes del 1 de julio.

