El gobierno federal generará ocupación para 2 millones de personas, más no empleo formal; de tal manera que para los próximos meses será imposible alcanzar un nivel similar de plazas laborales plenas, es decir, con un salario, prestaciones laborales y de seguridad social, afirman especialistas.

“Básicamente lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando es generar ocupación, no necesariamente empleo, legalmente la contabilidad de empleo como lo ha presentado el propio Instituto Mexicano del Seguro Social implica cumplir con una serie de elementos que van desde que se otorgue un salario, las prestaciones seguridad social como el acceso a un sistema de pensiones, acceso a prestaciones sociales Infonavit y Fonacot”, explicó José Luis de la Cruz, director del director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.

Para hablar de creación de empleos, es indispensable considerar que estos van de la mano de una serie de obligaciones del patrón, además del pago de salario, pues además debe hacer aportaciones al Seguro Social, que ayudan a las finanzas del IMSS, comentó María Fonseca, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y LATAM, del Tecnológico de Monterrey.

De acuerdo con la proyección que presentó el presidente López Obrador, los dos millones de empleos, entre abril y diciembre de este año, contabiliza el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa de Mejoramiento Urbano con 50 ciudades; Sembrando Vida; el Tren Maya; la construcción de la Refinería de Dos Bocas; Banco del Bienestar, Contratación de médicos y enfermeras; el aeropuerto Felipe Ángeles; contrataciones en Sedena, y la Guardia Nacional.

Al respecto, los especialistas consideran que no se tiene claridad sobre cuáles son empleos plenos, y cuáles sólo se contabilizan como subsidio; pero lo que si “es que no son los empleos que vienen del sector privado, porque no hay inversión y no habrá crecimiento en la economía, la pérdida de empleos se estima en un millón de puestos de trabajo, en los primeros 5 meses del año”, añadió Fonseca.