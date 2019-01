Grupo Radio Centro, controlador de la frecuencia y del concepto Radio Red AM 1110, desconectó a esa emisora en la noche del 19 de enero. La acción obedece a una reubicación técnica de la antena transmisora de la estación, de acuerdo con el locutor Jesús Martín Mendoza, titular de uno de los noticieros afectados por esta decisión de GRC.

Mendoza informó a su audiencia que Radio Red AM volvería al aire en un lapso de “tres a cuatro meses”, en tanto concluyen los trabajos técnicos para la antena, que por primera vez en 60 años apagó su señal. Por lo tanto, sería hasta mayo en que la frecuencia de los 1110 KHz regrese al aire.

Radio Red AM salió del aire tres meses después de que Grupo Radio Centro lograra la inscripción plena de la renovación de concesión para explotar comercialmente esa frecuencia, luego de un pago de 8.13 millones de pesos y de otros 26 millones de pesos para la estación hermana Radio Red FM.

El “apagón” de Red AM se enmarca en un tiempo en que, por ejemplo, Grupo Radio Centro ha redefinido las programaciones de Radio Centro 97.7 y de Radio Red FM 88.1, donde también transmitían otros periodistas que ya fueron reubicados por la empresa en otras de sus estaciones o que, de momento, se desconoce su estatus laboral, como es el caso de Jesús Martín Mendoza, que en Twitter aceptó estar negociando con otros grupos radiofónicos y el mismo GRC sobre su regreso al aire de manera tradicional, pues de momento ha transmitido vía streaming.

Pero el caso de Radio Red AM también se suma al hecho de que otras tres frecuencias del grupo, Radio Centro 1030 AM y El Fonógrafo del Recuerdo 790 AM y la 1150 de Formato 21, han comenzado su mes número 20 fuera del aire y también por motivos técnicos.

Grupo Radio Centro empezó una nueva programación la semana pasada a través de la señal de los 97.7 MHz, luego de conseguir plenamente la renovación de concesión de esa frecuencia de espectro y desde donde ofreció un espacio a los periodistas Carmen Aristegui y Julio Hernández López, como recién llegados, y donde también reubicó a Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento que trajo de Red FM, emisora que recientemente cambió de programación hacia una de tipo meramente musical.

De acuerdo con datos de la firma de investigación de audiencias INRA, la estrategia de Radio Centro para la 97.7 ha comenzado a dar resultados, por ejemplo, para el caso del programa de Carmen Aristegui su rating se situá en 0.34 puntos para noviembre de 2018, desde 0.27 puntos de noviembre de 2017, mientras que la audiencia neta para la periodista en el penúltimo mes del año pasado se ubicaba en 56,396 oyentes.

INRA, con datos a mitad de 2018, indica que Radio Red AM se ubicaba entonces como la estación número 36 más oída de las 69 originadas o con alcance en la Ciudad de México y su zona conurbada, con 0.65 puntos general la 24 horas del día y en combinación con el concepto de Formato 21.

El binomio Red AM/Formato 21 era escuchado por alrededor de 36,000 personas en julio de 2018 por el segmento de población A/B, su mejor marca entre los distintos segmentos de población.

En solitario, la estación Radio Red FM, con datos hasta julio de 2018, había descendido en el ranking general de emisoras más escuchadas en la CDMX, al puesto número 24, incluso más abajo de cuatro estaciones de AM que tienen un menor alcance o recepción de señal, como “Sabrocita 590” o “Bandolera 1410”.

En una comunicación con este medio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo el 30 de agosto de 2018 que la razón de que en total tres frecuencias del Grupo Radio Centro: 790, 1030 y 1150 se encontraran entonces fuera del aire desde hacía 15 meses, obedecía a problemas técnicos conocidos por el regulador:

“El concesionario notificó al IFT la necesidad de suspender transmisiones ante hechos fortuitos. Esta situación se enmarca en lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y actualmente, las estaciones se encuentran en proceso de modificación técnica, consistente en el cambio de ubicación de sus plantas transmisoras con el fin de reanudar el servicio”.

De esta manera, la señal de los 1110 Khz por donde transmite Radio Red AM seguirá el mismo proceso que sus estaciones hermanas y su concesionario ya tuvo que haber notificado al IFT sobre esta desconexión.