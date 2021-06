Los apagones por cortes de energía serán más frecuentes conforme avance la temporada de huracanes en 2021 y la industria de protección mediante equipos de respaldo corre el riesgo de frenar considerablemente su fabricación y distribución por la falta global de chips o semiconductores que se necesitan.

Así lo explicó a El Economista Horacio Aguirre, director comercial de la empresa mexicana Complet que tiene una participación de 5% en el mercado de protección y respaldo eléctrico para pymes y sistemas caseros. Detalló que mientras el desarrollo de negocios ha avanzado al punto en que no puede funcionar sin energía eléctrica, factores que no se han atendido como el refuerzo de la red de transmisión nacional, además de otros que principalmente pueden ser imprevistos como las afectaciones meteorológicas por el cambio climático, complicarán el suministro, que requerirá respaldos en una industria que igualmente tendrá complicaciones por el entorno global.

“Llevamos crecimientos de 35% anuales desde hace cinco años, porque en el país se requiere cada vez más respaldo sin el que sencillamente no eres competitivo, porque no sabes si el corte durará minutos u horas o si será en las horas pico de tu producción y cuánto te costará”, aseguró, “somos un fabricante nacional, con 65% de integración de materiales nacionales, sabemos lo que cuesta parar y cada vez tenemos más clientes en la industria, principalmente, por lo que creceremos, pero no al ritmo que llevábamos”.

Los semiconductores de distintos elementos metálicos sirven como puentes para la transmisión de energía y datos y se arman a manera de chips o circuitos integrados. Tras los cambios de hábitos de la población mundial por la pandemia y la reducción en la movilidad, todos los sectores usan chips e incrementaron su demanda. Los últimos datos de la consultora Gartner reflejan que los ingresos en 2020 del mercado mundial de semiconductores en 466,237 millones de dólares, con un crecimiento de un 10.4 % en comparación con el 2019.

Según la misma consultora, los tres primeros suministradores de semiconductores en el mundo son Intel, Samsung y SK Hynix, quienes controlan casi el 35% del mercado. En tanto, la taiwanesa TSMC ocupa la primera posición con un 58.8% del mercado por ingresos. La pugna comercial entre Estados Unidos y China ha provocado la escasez en el mercado occidental de estos componentes, cuya carga arancelaria se ha elevado por parte del gigante asiático, mientras que naciones a su alrededor realizan esfuerzos que no culminan por suplir la demanda necesaria, con lo que fabricantes de todos los tamaños, incluyendo automotrices, han tenido que anunciar paros de producción por la falta de estos componentes.

Los apagones más recientes

El 16 de febrero la CFE reportó apagones intermitentes a 3.2 millones de clientes en 26 entidades, provocados por el cese de funciones del transporte de gas de importación de ductos desde Texas, donde se sufrió la temperatura más baja en la historia de la entidad.

El 28 de abril de 2021, a partir de las 19:11 horas, en diferentes horarios, se presentaron afectaciones del suministro eléctrico por tormenta con fuertes vientos en la Ciudad de México y Estado de México, donde resultaron afectados alrededor de 2% del total de clientes de la empresa en estas entidades.

El 28 de diciembre del año pasado, alrededor de 10.3 millones de usuarios de energía eléctrica sufrieron un magno apagón que se extendió por varios estados del país, prologándose éste hasta por una hora en algunas regiones de la Ciudad de México, Edomex, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, entre otros.

