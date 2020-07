Existe la probabilidad de que México engrose la lista de naciones latinoamericanas cuyos gobiernos se han decantado por congelar, postergar o replantear sus procesos de licitación de bandas radioeléctricas para servicios de quinta generación (5G). Argentina, Brasil, Chile y Perú están entre esos países, en tanto que Colombia avanza con la entrega de espectro para arranques de pilotos con esa tecnología este mismo año y de paso ha comenzado a migrar sus redes de 2G y 3G a 4G.

Aquí, los tiempos que se lleva la construcción de cada proceso licitatorio, desde el diseño a la publicación de bases del concurso; la salida primero de la llamada pedacería espectral en las bandas de 800 MHz, PCS, AWS y 2.5 GHz a través de la Licitación IFT-10 y otros procesos para adjudicar nuevas frecuencias de radio AM/FM, más los efectos adversos que trajo consigo la emergencia sanitaria del coronavirus para la economía de la industria de las telecomunicaciones, animan al regulador mexicano a evaluar la posibilidad de llevar a concurso las bandas de 600 MHz y de 3.5 GHz —lo que hasta hoy se tiene disponible allí— hasta el siguiente año.

Alejandro Navarrete Torres, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, confía en que lo que resta del año 2020, el regulador tendrá un proyecto formal del concurso para colocar en el mercado los 70 MHz de frecuencias que componen la banda de los 600 MHz y otros 100 o 150 MHz en las bandas de 3.3 y 3.5 GHz, según se avance con el reordenamiento de todo ese espectro de las que algunas señales todavía son explotadas por diferentes estados de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que tampoco se descarta una recuperación de frecuencias para tener planchada la primera licitación mexicana de espectro para 5G en el 2021.

Vamos a llevar primero todo el proceso de la IFT-10 y derivado de los efectos de la emergencia sanitaria, probablemente tengamos que aplazar unos meses el inicio de esa otra licitación (5G) para poner a disposición del mercado las bandas de 600 MHz y de 3.3 GHz (…) Todavía no hay una determinación de si vamos a poder comenzar con un proceso de consulta pública allí este año o el año que viene. Entonces, es probable que esa otra licitación no comience necesariamente este año, tendrá que ser en el transcurso del año que viene”, platicó Alejandro Navarrete.

Navarrete Torres estima que si los operadores ya cuentan con planes para configurar servicios de quinta generación en México, éstos ya cuenta con frecuencias aptas para ofrecerlos por el mercado y primeramente, para empresas y de manera fija.

México tampoco quedaría rezagado en tecnología 5G frente a otros países de la región como Brasil, donde Claro de América Móvil anunció este día un servicio comercial así o Puerto Rico, donde AT&T desde hace unas semanas lleva red 5G a sus clientes de allí.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recuerda que existen bandas radioeléctricas en el tramo de 3.5 GHz ya en manos de AT&T y Telcel, y entiende también que todo el sector enfrenta complicaciones financieras y técnicas por el apoyo que dio en el pico de la pandemia de Covid-19.

La compañía de origen estadounidense cuenta con un paquete de 50 MHz allí, en 3.5 GHz, en tanto que Telcel recién entró a esa banda con el traspaso de los 50 MHz que fueron de Telmex y los otros 50 MHz que hasta este martes eran de Axtel, con lo que Telcel cuenta ahora con 100 MHz suficientes para comenzar a ofrecer productos de 5G, si fuera su intención, en el mercado. Pero el movimiento de Telcel en la 3.5 GHz deja en duda cuánto interés tendrá en comprar más espectro de ese tipo en la que eventualmente pudiera ser la Licitación IFT-12.

Navarrete, jefe de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, confirma que la IFT-10 colocará todos los paquetes disponibles, regionales y nacionales de las bandas 800, PCS, AWS y 2.5 GHz que han quedado disponibles en licitaciones anteriores de espectro.

En particular, detalla a modo de ejemplo, que la banda de 800 MHz ofrece diversos tramos disponibles en el norte de la República y otros cuantos “pedacitos” en las regiones de la 5 a la 9 en como ha sido dividido el territorio nacional. En la banda de PCS (1.9 GHz) existen 10 MHz disponibles; otros 10 MHz en la banda de AWS (1.7/2.1 GHz) y espectro en la banda de 2.5 GHz en diferentes regiones y de diferente tamaño cada paquete, éstos son resultado de los paquetes que no pudieron retener los comisionarios originales de esa banda, más no el espectro que Telefónica Movistar ha comenzado a devolver al Estado.

“Esta la estamos terminando de armar, para ver si lo considera el pleno del IFT y que pueda someterse a consulta pública en el corto de plazo como proyecto de bases de licitación. Estamos terminando los últimos aspectos de la propuesta de licitación; hemos involucrado a la Unidad de Competencia Económica y tenido reuniones de trabajo con las oficinas de los comisionados. Estamos a unas semanas de tener listo el proyecto para someterlo al pleno, quizá se nos atraviese el periodo vacacional de julio, pero la idea es tener en este tercer trimestre este proceso y salir a consulta”.

“No nos estamos deteniendo, porque seguimos trabajando para buscar alternativas a la SCT para usar la parte baja de la 3.3 GHz y que podamos licitarla con la parte alta de la banda, 100 MHz completos (…) También avanza la licitación de AM/FM; allí estamos valorando el mejor momento para llevar a cabo esta licitación y ya está listo el proyecto de bases, estamos viendo sólo el momento apropiado”, adiciona el director de la UER.

En seguimiento a la trama Altán Redes-Verizon-AT&T por las interferencias en la frontera desde la banda de los 700 MHz, Alejandro Navarrete asegura que hay un acercamiento entre las empresas y un pre-acuerdo técnico para evitar los fallos a uno y otro lado de la frontera común entre México y Estados Unidos. El IFT y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) “ya ven luz al final del túnel” para lograr un acuerdo definitivo sobre los protocolos de operación espectral.