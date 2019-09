En Estados Unidos se acusa a Altán Redes de provocar una degradación de las comunicaciones inalámbricas en su lado del Río Bravo por la explotación en México del espectro de los 700 MHz. Altán y el gobierno mexicano, a través del regulador IFT, defienden que la empresa emite señales conforme los parámetros técnicos binacionales antes acordados y ambos países negocian desde hace cuatro años nuevos protocolos para evitar interferencias hacia uno y otro lado, pero a la fecha el avance de las conversaciones es poco.

Usuarios, operadores y un legislador señalan a Altán de encender sus antenas sobre la banda de 700 MHz muy cerca de la frontera común, provocando intermitencias hasta en 80 kilómetros dentro de territorio estadounidense. Verizon confirmó al canal 7 de la cadena ABC la existencia de afectaciones en la ciudad fronteriza de El Paso y dijo que está en vías de solucionarlas, desde ese u otro espectro en su poder. Las contrapartes mexicanas dicen por su parte que las emisiones sobre los 700 MHz originadas en el otro lado han penetrado hasta 25 kilómetros del territorio nacional.

La banda de los 700 MHz es valiosa para los operadores por su poder de cobertura y transporte de servicios de comunicaciones móviles e inalámbricos fijos. En Estados Unidos se ofertan paquetes con foco en Internet móvil de alta velocidad y en México ya se han creado paquetes de internet de banda ancha fija y operadores virtuales también la usan para vender telefonía móvil.

Por la banda de 700, ¿un cruce entre Verizon y Altán?

Por intereses propios de cada país, en México el espectro de 700 MHz se entregó en su totalidad como aportación del Estado a Altán Redes para que esa empresa hiciera un despliegue de servicios mayoristas de internet, video y telefonía, y con la obligación de ampliar la cobertura hasta el 92% de los mexicanos. En Estados Unidos se repartió entre los principales operadores del sector, de los que Verizon pagó más de 9,000 millones de dólares por trozos regionales y un bloque nacional de 22 MHz, en tanto que AT&T logró un pedazo de 12 MHz. Aparte se reservó otro bloque de 20 MHz para la red de seguridad FirstNet.

El fuerte de los 700 MHz de Verizon está en la frontera de Texas con Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, donde posee hasta 46 MHz, sumando frecuencias regionales y nacionales. Lo mismo ocurre en la frontera de California con Baja California, y de 22 MHz en la franja fronteriza de Sonora con Arizona y Nuevo México. Altán Redes tiene el permiso de explotar 90 MHz de esa misma banda en todo México.

Verizon informa a la SEC de Estados Unidos que más del 70% de su tráfico de redes 4G-LTE en ese país viajó sobre el espectro de los 700 MHz en 2018.

El hecho de que México comenzara hasta cinco años después con el reordenamiento de esa banda —al final de 2013 y en Estados Unidos se licitó desde 2008—, para despejarla de servicios de televisión abierta y ocuparla después, desde marzo de 2018, para servicios de telecomunicaciones por su poder de propagación, pudo haber propiciado que los operadores estadounidenses radiaran hasta territorio mexicano y ofrecieran paquetes de servicio que resultaron atractivos para los consumidores de uno y otro lado de la frontera, sin que necesariamente se vulneraran entonces los protocolos técnicos fijados entre los gobiernos de los dos países para el mejor aprovechamiento de ese espectro.

Pero la llegada de Altán Redes a la frontera norte con su Red Compartida —se denomina al plan comercial para explotar aquí los 700 MHz— por una obligación de compromisos de cobertura establecidos por el gobierno mexicano, choca con los servicios de los operadores de aquel país con alcance en territorio nacional que también viajan sobre la banda de 700, provocando quejas de los usuarios y obliga ahora a esas compañías a realizar ajustes a sus coberturas, lo que más adelante también podría obligarlas a fincar acuerdos de roaming con operadores mexicanos, inclusive con Altán por ser el operador de las frecuencias aquí.

Además, los operadores móviles virtuales o MVNOs, también podrían verse beneficiados con la llegada de Altán Redes a la frontera norte, para crecer su participación más allá del 1.1% de todo el sector que tenían al cierre de junio de 2019. Queda por conocer si Altán y los operadores virtuales podrán sustituir con sus propias redes las manchas de coberturas que dejen los operadores estadounidenses en este lado, luego de una redefinición de los protocolos técnicos, porque mercado habrá para ellos, de acuerdo con especialistas.

“Cuando un operador, como por ejemplo Altán, no está usando la frecuencia en el lado mexicano, la operadora de Estados Unidos, aunque cumpla con los acuerdos y los niveles de potencia, va tener cobertura en el territorio mexicano, porque eso no se detiene por un tema de frontera. Pero cuando Altán enciende la red y cumple con los acuerdos, la cobertura, en este caso de Verizon, se va a perder, porque la cobertura de Altán va a cubrirla. Si ambas empresas cumplen con los parámetros, no habrá interferencia, por lo menos en las zonas definidas dentro del acuerdo”, plantea Gerardo Mantilla, analista en Artifex Consulting.

“Al no tener operaciones Altán en esa zona, la red de Verizon llegaba sin ningún problema en esos 25 kilómetros como se dice en México, aún si cumpliese Verizon los acuerdos de coordinación. Lo que tienen que definir ahora los dos gobiernos, es que la red de Verizon esté definida conforme los acuerdos de coordinación entre países y que las estaciones base de Altán estén dentro de la frontera de México. Si se están cumpliendo esos acuerdos, las interferencias deberían ser mínimas (…) Habría que pensar en acuerdos de roaming para los usuarios de Verizon en territorio mexicanos y para los usuarios que son de Altán en territorio estadounidense”.

Verizon posee desde el año 2018, un título de concesión única entregado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para ofrecer servicios de datos, acceso a Internet y telefonía y larga distancia internacional en las Baja Californias, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y la CDMX, todas, entidades fronterizas con Estados Unidos.

No es la primera vez que EU y México discuten por espectro

La explotación de la banda de 700 MHz ha dado de qué hablar en ambos lados de la frontera. Mientras en México la industria ha criticado que el Estado le entregara la totalidad de ese espectro a Altán Redes a pagos de derechos mínimos, en Estados Unidos han habido cruces entre los operadores regionales y locales contra los nacionales por temas de interoperabilidad, que entonces obligó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a entrar a resolver la discusión.

En diciembre de 2017, un operador de Estados Unidos también se convirtió en noticia en México ante los planes del IFT de licitar aquí la banda de 2.5 GHz. Fue Sprint, que al otro lado del Río Bravo atiende al grueso de sus usuarios sobre la banda de 2.5, dijo abiertamente que licitar aquí este espectro conforme lo planeaba el regulador, provocaría interferencias allá y entonces planteó al IFT a licitar distintas canalizaciones de la 2.5 GHz.

“Las interferencias las hay en todas las fronteras. En el Caribe, con tantas islas de distintos gobiernos, las ha habido y se han solucionado; y lo mismo Argentina con Brasil y éste con sus diez fronteras”, dice Juan Gnius, analista en Telracom. “Las interferencias, técnicas o comerciales, se pueden resolver siempre que haya voluntad de las partes. Hay que llegar a acuerdos, para que no quede una zona desprotegida de cobertura y los afectados sean los usuarios de allí”, agrega.

En el futuro se advierte que otro operador, T-Mobile, comenzará a desplegar servicios de 5G sobre la banda de 600 MHz en su poder, espectro que México estima licitar a nivel nacional pasado el año 2020. De Tamaulipas a Baja California, T-Mobile tiene 50 MHz de ancho de banda en la banda de 600 MHz.

