Enel estudia un nuevo contraataque en la “guerra” desatada con Neoenergia por hacerse con la distribuidora Eletropaulo y elevar su Oferta Pública de Adquisición (OPA) hasta el entorno de 31 reales (7.3 euros) por acción, 5% más que la filial brasileña de Iberdrola.

Según informa el diario brasileño Valor Económico, la italiana tiene en caja entre 5,500 y 6,000 millones de reales (entre 1,306 y 1,425 millones de euros) para proseguir con la puja abierta entre los dos gigantes energéticos del viejo continente por la compañía de São Paulo.

No obstante, una publicación en el diario Valor Económico señala que Enel no estaría dispuesto a ir en su lucha por hacerse con Eletropaulo más allá de 35 reales (8.3 euros), ya que a ese precio considera que la operación no tendría sentido económico.

Ayer lunes, el mercado daba por seguro que el pulso entre Enel y la filial de Iberdrola iba a proseguir y los títulos de Eletropaulo se disparaban en Bolsa más de 5% con respecto a su cierre del viernes, situándose por encima de 30.5 reales (7.2 euros).

El pasado viernes, la filial brasileña de Iberdrola respondió a la oferta mejorada de Enel de 28 reales (6.65 euros) por acción puesta sobre la mesa con una contraoferta por Eletropaulo que superaba en 5% a la de la italiana, hasta 29.4 reales (7 euros). La italiana había puesto toda la presión antes del consejo de administración convocado para el viernes por Neoenergia para tratar la operación, después de haber mejorado los términos de su oferta al ofrecer suscribir una ampliación de capital por al menos 1,500 millones de reales (356 millones de euros), que elevaba así a 6,200 millones de reales (1,473 millones de euros) el valor total de la oferta de la italiana para hacerse con la distribuidora de São Paulo. La oferta de Enel por 100% de la compañía al precio de 28 reales por acción supondría un desembolso de 4,700 millones de reales (1,116 millones de euros).

No obstante, elevando el precio de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones por hasta 100% de Eletropaulo, desde 25.41 reales (6 euros) por título iniciales, Neoenergia aumentaba la cifra que estaría dispuesta a desembolsar en la operación, que se articula a través de la suscripción de una ampliación de capital y de la oferta, hasta 1,600 millones de euros.

regulador bursátil brasileño ordena subasta

El regulador bursátil brasileño CVM determinó que las empresas interesadas en adquirir Eletropaulo Metropolitana SA presenten sus ofertas en una subasta en directo en la Bolsa de Brasil el 18 de mayo, indicó la empresa en documentos al regulador presentados el fin de semana.

Las ofertas competidoras deben ser presentadas en la Bolsa de São Paulo el 18 de mayo. Tres empresas han presentado ofertas hasta el momento: Neoenergia SA, controlada por la española Iberdrola, Enel y el rival brasileño Energisa SA.

Eletropaulo no respondió de forma inmediata a una solicitud para comentar. (Con información de Reuters)