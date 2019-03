Las grandes empresas multinacionales asentadas en México no tienen planeado irse o dejar de invertir, por el contrario, seguirán aquí dada la certeza que hay para traer sus capitales, aseguró Claudia Jañez, presidenta el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

Entrevistada al término de un foro sobre la participación de las mujeres en el crecimiento económico, la también presidenta de Dupont dijo que a mediados de este año harán un anuncio junto con el gobierno de México referente al tema de las inversiones.

Entre tanto, sostuvo, las inversiones ya programadas seguirán aplicándose y no hay planes de retirarlas, puesto que las 51 empresas grandes del CEEG no tienen una preocupación sobre la situación en el país.

"No tenemos una preocupación en particular, nos ocupamos en seguir invirtiendo, cumpliendo y trabajando. Sabemos hacer negocios. Confiamos en el país. Hemos sido muy claros que mientras haya un Estado de derecho claro, mientras se respeten las inversiones y haya legalidad para seguir operando, aquí seguiremos", enfatizó.

Refirió que en casos como Dupont con 94 años en México, de American Express, con más de 100 años, General Electric y Pepsico, con varias décadas, no están aquí por un sexenio.

"No estamos por una preocupación en particular, ni por un mercado o industria en particular, estamos por el compromiso de seguir generando empleos y atraer inversión y generar tecnología, y traer lo mejor del mundo al país", enfatizó.

Cuestionada sobre la posible desaparición de las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE), Claudia Jañez refirió que las empresas globales tienen presencia en todo el país, y "más allá de cómo se llamen las zonas, está en nuestro ADN en contribuir a generar empleos de calidad, innovación y acabar con la brecha social y económica entre las diferentes regiones del país".

Dijo que si las ZEE desaparecen como proyecto analizarán la situación y no se pronunciarán hasta que suceda o hasta entender cuál es el plan paralelo que las sustituiría.

"En el CEEG estamos tan acostumbrados a hacer negocios en todas partes del mundo, donde cambian las cuestiones políticas y económicas y tenemos nuestras estrategiás bien claras y las seguimos ejecutando tal como están planeadas", subrayó.