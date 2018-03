Guadalajara, Jal. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) advirtió de un posible desabasto de combustibles a partir del 1 de enero próximo, como resultado de la presión que está ejerciendo Pemex para que los empresarios del sector firmen los nuevos modelos de contratos de venta de primera mano.

A través de un comunicado, el presidente de Amegas, Pablo González Córdova, declaró que Pemex niega el suministro de combustible a las estaciones de servicio que no demuestren que ya firmaron de recibido los nuevos modelos de contratos para sustituir los vigentes que fueron ajustados por la Comisión Reguladora de Energía como parte de la reforma energética.

De acuerdo con el documento, Pemex advierte a los empresarios que a partir de la fecha en que reciban la notificación, cuentan con diez días hábiles para firmar los contratos con vigencia de 3, 5 o 7 años.

Sin embargo, el presidente de Amegas, indica que diez días no son suficientes para que los gasolineros puedan analizar los alcances de los nuevos contratos por lo que su presidente pide plazo de 90 días hábiles para su revisión.

Lo grave es que en las terminales de almacenamiento de Pemex están aplicando medidas radicales como negar el suministro a las gasolineras que no han firmado de recibido los modelos de contrato. Sacan a pipas o autotanques para que no carguen gasolinas y diésel, les dicen que no han firmado el documento y no hay producto , refiere la carta que los socios de Amegas enviaron al presidente Enrique Peña Nieto para denunciar la situación y advertir sobre el riesgo de desabasto de combustibles en el país.

Además se les exige no sólo a los empresarios gasolineros que tienen contrato con vencimiento del 31 de diciembre del 2016, sino a los que tienen contratos vigentes para los años 2024, 2021 o 2018, lo que presenta un peligro inminente de paro de gasolineras por no tener el suministro de Pemex a partir del primero de enero del 2017, a pesar de tener un contrato vigente .

Desabasto en varios estados

En la zona metropolitana de Guadalajara desde hace dos semanas se registra escasez de gasolina Premium en algunas estaciones de servicio y, según González Córdova, el desabasto podría agravarse.

En tanto, en los estados de Querétaro, Puebla, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas, registran problemas de escasez de gasolina Magna.

Además, sabemos que oficialmente Pemex inició la inspección de las seis refinerías del país con un órgano multidisciplinario para revisar las condiciones de riesgo en todas las instalaciones y terminales con el fin de prever accidentes... lo que provoca el paro de actividades en refinerías y en consecuencia, el producto refinado en México esté más escaso que nunca . El documento enviado al presidente de México está firmado por 160 empresarios gasolineros de los 32 estados del país.

