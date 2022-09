Degradación aérea impide operar con eficiencia: Aeroméxico

El director de Grupo Aeroméxico, Andrés Conesa, hizo un llamado de urgencia a la autoridad aeronáutica de México para regresar a la categoría 1, luego de la degradación a categoría 2 de la Administración Federal Aviación (FAA) de Estados Unidos, porque además de no poder abrir nuevas rutas no se pueden certificar, en su caso, 40 nuevos aviones que se pueden usar entre los dos países con mayor eficiencia.

No entendemos cómo ya pasaron cerca de 18 meses y no se han podido lograr los cambios. El daño que está teniendo (la degradación) sobre la industria mexicana es muy significativo. Quizá se ha mitigado porque las aerolíneas norteamericanas no han sido capaces de añadir más oferta en ese tiempo, producto de que tienen sus propios problemas de carácter laboral”, dijo.