Decreto de carga del AICM saldrá hasta tener acuerdo con aerolíneas: SICT

Con la consigna de que no se publicará ningún decreto hasta que no haya acuerdo con las aerolíneas sobre los tiempos para el cierre de las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, señaló que ya existe un preacuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) para considerar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dentro de las autorizaciones de ruta que actualmente tienen con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (AICM) en operaciones de carga.

Por lo anterior, el tema no representa problema para las aerolíneas nacionales, con vuelos regulares o chárter (como Mas, antes Mas Air, que vuela a Los Ángeles y Miami) que opten por ir al AIFA.

En entrevista, reiteró que se ha buscado hacer la migración de común acuerdo desde hace varios meses y que ahora el único aspecto que se pacta es el plazo para que salga el negocio exclusivo de carga del AICM, aunque dijo que no se publicará el decreto hasta que no haya acuerdo con las aerolíneas. No existe obligación de que vayan al AIFA, aunque se trata de una opción que está impulsando el gobierno federal.

Ya logramos un acuerdo hace tiempo con la FAA y lo tenemos que formalizar para que no haya problemas. Se tomaría como Valle de México a los dos aeropuertos. Ocurrió cuando fuimos a Washington como parte del proceso para volver a categoría 1. Incluso, salió de ellos, el asunto está puesto sobre la mesa”, comentó el representante de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Ante la relevancia del mercado de carga México-Estados Unidos (el año pasado el AICM transportó entre los dos países más del 60% de las 570,809 toneladas), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) destacó el viernes pasado entre sus comentarios al proyecto de decreto su preocupación al respecto, a pesar de que las aerolíneas de EU no tienen ningún obstáculo para mudarse de terminal.

“El movimiento de las operaciones dedicadas de carga no es posible derivado de la degradación de nuestro país a categoría 2. Las aerolíneas cargueras mexicanas no están en condiciones de agregar nuevas rutas hasta no recibir una confirmación por escrito de parte de la FAA”, refirió el organismo dirigido por Willie Walsh.

En el caso de las firmas que vayan a Querétaro o Toluca, por ejemplo, desde EU, sí tendrán que esperar la vuelta a categoría 1, lo cual se estima ocurrirá entre abril o mayo, que es el tiempo estimado para la salida del AICM.

Acerca del plazo de 90 días hábiles para que las aerolíneas dedicadas exclusivamente al servicio de carga trasladen sus operaciones a otros aeropuertos, Jiménez Pons explicó que corresponde al tiempo planteado por el AIFA para concluir aspectos técnicos que faltan, porque la gran mayoría de la infraestructura está lista. Incluso, en ese tiempo está planeado hacer un simulacro de operaciones propuesto por la IATA en reuniones de trabajo.

En el documento con el que se cerrará el AICM para carga se pide ir otros aeropuertos, pero parece que está dirigido para irse al AIFA.

Obvio, eso decimos porque queremos que se utilice el nuevo aeropuerto. No hay duda: si se invirtió en este gobierno queremos que se vayan para allá, pero tampoco es una obligación. Si las empresas quieren irse a Toluca, Querétaro o Puebla lo harán. En múltiples ocasiones les hemos mostrado a las empresas los beneficios de irse al AIFA y tienen claro que es una buena opción que les va a generar eficiencias operativas.

¿Qué infraestructura de conexión terrestre ofrecen?

Consideramos es la adecuada. Ahora hay tres vías: la México-Pachuca, el Circuito Exterior Mexiquense y Periférico-Lechería. En breve se abrirá un nuevo acceso a la terminal y tenemos claro que la zona industrial del centro del país está en la zona norte y eso es un incentivo.

