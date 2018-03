Cruceros Almas del Caribe

COZUMEL, Quintana Roo. Patinar sobre hielo, disfrutar de un spa, alcanzar la cima de una pared para escalar, lanzarse de la tirolesa, saborear una cena de gala, asistir a un musical, jugar en un casino, ir de compras o salir a bailar. Es verdaderamente amplia la lista de actividades que se pueden realizar a bordo de los cruceros que, amén de las ciudades que visitan, se convierten en sí mismos, con tantos atractivos, en destinos flotantes que vale la pena explorar.

No es que se recomiende quedarse en el barco y renunciar a conocer nuevas tierras, pero si alguien quisiera hacerlo, seguro disfrutaría de experiencias muy distintas cada día en embarcaciones del tamaño y con la personalidad de Allure of the Seas y Celebrity Silhouette de Royal Caribbean.

Allure of the seas, divertido y familiar

Caminar en un barco, como por la ciudad, yendo del parque público al distrito de entretenimiento, pasando por un balneario y hasta la feria local, son algunas de las posibilidades que ofrece esta enorme embarcación que ha sido dividida en siete vecindarios o ambientes que descubrir.

Para muestra, habrá que ver la actividad que se genera más allá de la zona de piscinas, con dos simuladores de surf FlowRider, una tirolesa de 25 metros de largo, un par de paredes para escalar de hasta 13 metros de alto, una mesa de ping pong, un mini golf, un carril para correr, una cancha de baloncesto tamaño oficial y hasta una pista de patinaje sobre hielo; todo esto, entre muchos otros atractivos.

Sin embargo, quienes buscan algo más relajado mientras surcan las aguas del mar Caribe, pueden dejarse consentir en el Vitality at Sea Spa o sumergirse en la burbujeante tranquilidad de un jacuzzi con vista al mar, desde un Solarium exclusivo para adultos, mientras los niños siguen un programa de actividades diseñado para ellos en el Adventure Ocean.

Igualmente placentero resulta un paseo por el único parque vivo en alta mar, que bajo el nombre de Central Park, evoca a la metrópoli estadounidense, Nueva York, mientras alberga más de 12,000 plantas y 56 árboles en un mismo sitio.

En este lugar es posible encontrar, también, algunas boutiques de lujo en las que se puede llevar a cabo una de las actividades más desestresantes: comprar.

Siguiendo con la ruta del shopping, el Royal Promenade es otro barrio que concentra un buen número de tiendas, entre una verdadera pasarela de bares y restaurantes de distinta especialidad, que van del jazz al stand up comedy y de los sabores asiáticos a los mexicanos.

Un casino remata el entretenimiento de esta área que es, sin duda, una de las más concurridas, sobre todo durante las noches, cuando el barco se traslada hacia su próxima escala.

Con un total de 16 cubiertas y con capacidad para 5,400 pasajeros, el Allure of the Seas se convierte, así, en una pequeña ciudad flotante que realiza increíbles recorridos por el Caribe saliendo desde Fort Lauderdale, Florida, hacia paradisiacos puertos como Las Bahamas, St. Thomas, St. Maarten, Cozumel y Labadee, la playa privada de la naviera en Haití.

Allure of the Seas

16 cubiertas y siete exclusivos vecindarios o atmósferas

28 modernas suites tipo loft y 2,700 amplios camarotes

25 opciones gastronómicas

Gimnasio y Spa

Centro de negocios

Cine en 3D

Guardería

Área para adolescentes

Internet a bordo con costo adicional

Celebrity Silhouette, descanso y sofisticación

El contar con una de las mayores colecciones permanentes de arte contemporáneo de la naviera y la primera herramienta digital para apreciarla, de forma autodidacta, a través de un iPad, ya hacen de este barco algo diferente en el mercado.

Pero más allá de lo contemplativo, Celebrity Silhouette ha diseñado espacios como The Art Studio, donde ofrece a sus huéspedes la oportunidad de aprender de verdaderos expertos en arte, o la imponente librería, que permite a los que gustan de la lectura realizar un viaje alterno, desde un lugar elegante y confortable.

Sin duda refinada y glamurosa, esta embarcación fue diseñada para disfrutar del mar con estilo desde cualquier punto de sus 13 cubiertas, con atractivos que más allá de lo artístico invitan a disfrutar del descanso, la buena comida, el deporte y el entretenimiento, entre otras cosas.

Así, el menú de experiencias pasa de la pintura a la cocina con degustaciones, catas y clínicas de mixología; pero también contempla masajes, caminatas y clases de yoga para finalmente rematar con algo de shopping y diversión nocturna.

Con la innovación, la vanguardia y el lujo como ejes rectores, este crucero ofrece entre sus principales experiencias un pícnic con hermosas vistas al jardín, el océano y las costas, todo desde unas confortables alcobas hechas de madera y con parrillada incluida, esto, desde el primer restaurante al aire libre sobre un crucero: The Lawn Club Grill, donde talentosos chefs compartirán sus secretos. Asimismo, y en línea con el tema gastronómico, Celebrity Silhouette ofrece a los viajeros cuatro restaurantes de especialidad y seis informales, entre los que destacan Murano, como el más lujoso, Tuscan Grille, de estilo italiano, y Qsine, el primero que ofrece, mar adentro, un menú y carta de vinos en un iPad.

Por lo que hace a las bebidas, sobresale el Martini bar, con su barra congelada, el Grand Cuvee Dining Room, con su impresionante cava en una torre de copas de dos pisos, y el CellarMasters, con su sistema Enomatic de dispensadores automáticos de vinos, para fortuna de los tripulantes.

El shopping también juega un papel importante en este barco al contar con las primeras boutiques sobre el mar de Bvulgari y Michael Kors, entre otras marcas internacionales de gran renombre. El Celebrity iLounge, por otra parte, hace de Celebrity Cruises la primera línea de cruceros en la industria en ser distribuidor autorizado de Apple.

Para volver al recogimiento y el descanso está el área de Solarium, las instalaciones y servicios del Canyon Ranch SpaClub y The Hideaway, un espacio diseñado estilo casa del árbol con alta tecnología para que los huéspedes se relajen con sus dispositivos o leyendo un libro en sus sillones lounge tipo nido , además de las lujosas suites que, entre otras amenidades, cuentan con un menú de almohadas.

Es así como Celebrity Silhouette, perteneciente a Celebrity Cruises, la marca high–end de Royal Caribbean, brinda a sus 2,886 pasajeros, una experiencia de lujo sobre el mar Caribe.

Celebrity Silhouette

13 cubiertas

2,886 pasajeros de capacidad

1,443 cabinas

6 restaurantes informales y 4 de especialidad

Área para niños

Gimnasio

Spa

Teatro

Salones para eventos

Dato de viaje

6.7 millones de cruceristas llegaron a México en 2016, 9.5% más que en 2015, de acuerdo con cifras de Banxico.

TENLO EN CUENTA

Si es la primera vez que vas a viajar en crucero, Royal Caribbean emite algunas recomendaciones para mejorar tu experiencia a bordo.

Reserva con la mayor antelación posible tus actividades a bordo para garantizar los mejores horarios y lugares.

Contrata paquetes de bebidas; resultará más económico que comprarlas de forma individual a bordo.

Infórmate sobre los paquetes para reservar en restaurantes de especialidad.

Si necesitas estar conectado a internet, lo más fácil es contratar un plan por el número de días y los dispositivos que requieras.

Firma online las exenciones de responsabilidad para participar en actividades a bordo como la pared para escalar, el simulador de surf, la tirolesa y más.

Aprovecha, en los casos en que aplique, la exención de algunos impuestos al hacer compras.

Planeación

Toma en cuenta que las vacaciones decembrinas y de verano son las más demandadas, y por ello, son las que registran los precios más altos.

Equipaje

Empaca camisetas, pantalones o faldas que combinen. De esta forma podrás formar varias mudas con menos prendas.

Coloca artículos pequeños dentro de otros más grandes.

Trae contigo un bolso vacío para lo que vayas a comprar.

No olvides empacar sombreros, gorras, lentes de sol, protector solar y al menos dos trajes de baño.

Vestimenta

Los pantalones cortos, las camisetas, las faldas informales, las blusas y los vestidos de playa, son perfectos para llevarlos durante el día, pero en la noche requerirás de ropa formal, desde vestidos para las mujeres hasta trajes o esmoquin, para los hombres.

Embarque

Royal Caribbean exige a sus huéspedes que realicen el check-in 60 minutos antes, como mínimo, de la hora programada de salida. Para el primer día lleva un bolso de mano pequeño con tus documentos de viaje, una muda de ropa, traje de baño y todos los medicamentos que vayas a necesitar.

Desembarque

Los huéspedes desembarcan por códigos de números de acuerdo con los horarios de salida de sus vuelos.

Recibirás información sobre el procedimiento de desembarco de parte del personal del crucero.

Tu equipaje deberá ser entregado la última noche, por lo mismo se recomienda conservar una maleta de mano. Esta deberá incluir ropa para utilizar el siguiente día, medicinas, artículos de tocador, etcétera.

Información

Con una tripulación de 2,384 personas, el Allure of the Seas parte de Fort Lauderdale, Florida, hacia puertos caribeños como: Basseterre, St. Kitts; Cozumel, México; Falmouth, Jamaica, Labadee, Haití; Philipsburg, St. Maarten y San Juan, Puerto Rico.

Celebrity Silhouette ofrece recorridos de siete noches por el Caribe, saliendo de Fort Lauderdale, Florida, y circuitos por Europa de 12 y 13 noches partiendo de Ámsterdam, Países Bajos, con 1,443 cabinas.

