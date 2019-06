El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que avanza la creación por parte del gobierno federal, de una empresa que utilizará tecnología de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar Internet a las comunidades más alejadas y en pobreza del país.

En Palacio Nacional, López Obrador comentó que su gobierno ya solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que conceda la concesión a dicha empresa, a fin de que pueda operar la fibra óptica de la CFE.

“Ya se está constituyendo la empresa. Ya hablé con los integrantes del consejo de comunicaciones del IFT para, una vez que se tenga la empresa constituida, la concesión; y ya teniendo la empresa con la concesión vamos a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, que llega a la mayoría de los pueblos de México. Sobre esa infraestructura vamos a trabajar”, comentó.

“Además, ya se tienen alrededor de 50,000 kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y se está trabajando en el proyecto para avanzar con esa comunicación de fibra óptica y en lugares estratégicos, además de la fibra óptica tener antenas para cubrir radios y dar la comunicación hasta los pueblos más pequeños. Ese es el plan.

“Nos vamos a apoyar en la Comisión Federal de Electricidad, porque es la institución que tiene la mayor infraestructura, pero además tiene a los trabajadores para el mantenimiento de las líneas y para todo el servicio”, comentó.

Acerca de su conversación con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, López Obrador afirmó que fue muy amena, y acordó que enviará una delegación a México para analizar la posibilidad de que esa empresa de red social participe en nuestro país en un proyecto para llevar conectividad a las regiones más pobres del país.

“Fue una plática muy agradable, es muy receptivo, es una gente inteligente. Eso ya ha quedado de manifiesto y está dispuesto a ayudar. Van a enviar a un especialista al país y quedamos también de entrevistarnos cuando podamos, cuando las agendas lo permitan, pero se avanzó mucho“, comentó.

Confirma cancelación de la ronda petrolera

Luego de la cancelación de la ronda petrolera prevista para octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura de no entregar contratos que sirvan para la especulación y no ofrezcan beneficios. Aseveró que actualmente Pemex produce 1.6 millones de barriles diarios, y la Iniciativa Privada —con los contratos que actualmente tiene— no está dando resultados. Insistió en que su gobierno reactivará las rondas de licitación cuando tenga datos que los contratos vigentes producen más crudo.

López Obrador dijo no desconocer que existe molestia en el sector privado por esa decisión del gobierno, como lo expresó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

“Carlos Salazar ha ayudado mucho para que trabajemos de manera coordinada, sector público y sector privado. En el convenio que se suscribió se establecen los compromisos y en el convenio hay una cláusula en donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex a partir de la reforma energética para que inviertan y se cumpla con esos compromisos”.