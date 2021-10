Los trabajadores con que iniciaron un paro de labores este martes en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, acusando a su contratista ICA Fluor de no pagar horas extra ni condiciones de seguridad para sus labores, detendrían casi 8.5% del presupuesto que se adjudicó en los paquetes de construcción de la obra, que son 50.4 millones de dólares, según el reporte de adjudicación de la Secretaría de Energía.

Y es que las condiciones desfavorables para estos empleados, que a decir del gobierno federal cuentan con afiliación a la Confederación de Trabajadores de México para su defensa sindical, se dieron en el paquete 1 de la magna obra del gobierno federal, que consiste en la planta combinada y una coquizadora.

A decir del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), estas plantas son centrales para la operación de una refinería, luego de que la llamada coquización retardada o térmica consiste en la llegada del residuo producido en el primer proceso de una refinería, el de la destilación combinada.

Por tanto, los paquetes de construcción en su totalidad representan sólo el 7% del costo total que tendrá la refinería, que son 600 millones de dólares, ya que el resto será para la compra de los grandes equipos, con lo que llegará a una inversión de 8,900 millones de dólares para su inicio de actividades el próximo 1 de julio.

Sin esta infraestructura no se puede concluir el proceso de refinación, aunque se haya avanzado con casi 42% del presupuesto para paquetes de obras mediante el dragado del terreno y las plataformas de soporte que lleva a cabo la empresa Van Oord.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró el miércoles al salir de Palacio Nacional que, con un saldo de tres detenidos y varios heridos aunque ninguno de gravedad, ya fue contenido el pleito que se originó en uno de los accesos a la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, donde desde este martes se han manifestado trabajadores quienes exigen a la empresa contratista ICA Fluor que mejoren sus condiciones de trabajo.

“Son entre 10 y 12 personas que están con esto y no vamos a permitir que haya esto, no vamos a permitir que un grupito con una intención de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100,000 personas de forma directa o indirecta en el país”, aseguró Nahle en entrevista a su salida de Palacio Nacional, “el operativo fue para impedirles la entrada, como ya dijo el presidente, es un pleito entre líderes”.

