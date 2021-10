En 2021, a pesar de los importantes avances registrados en materia de vacunación, el COVID-19 se ha mantenido como el principal factor disruptivo para los diversos sectores económicos del mundo y el comercio minorista no ha sido la excepción.

Para muchas empresas de esta industria, la pandemia ha sido una tormenta perfecta: la reducción de la movilidad de las personas, así como las diversas restricciones en establecimientos, viajes y traslados para reducir el riesgo de contagio, no solamente han impactado negativamente la actividad económica de los minoristas, sino que también los han forzado a invertir importantes recursos para intentar adaptarse rápidamente a los cambios de hábitos de los consumidores, como al aumento de las compras en línea y a la reducción del gasto en productos discrecionales.

Estos elementos, sin duda, han perturbado las cadenas de suministro tradicionales y, aunque en el futuro la actividad económica se recupere y vuelva a crecer la demanda de los consumidores, los métodos y sitios de compra podrían no volver a ser los mismos, situación que dejará a muchos minoristas –sobre todo de tiendas físicas– ante una pérdida de negocio significativa y permanente.

En medio de estas circunstancias particulares y complejas, ¿qué acciones han permitido que algunas compañías detallistas crezcan y/o mantengan su posición de liderazgo, a nivel mundial? La respuesta podemos encontrarla en Las potencias globales del comercio minorista 2021, un estudio de Deloitte en el que identificamos a las 250 empresas más importantes del sector (con base en datos disponibles públicamente) y analizamos su desempeño de acuerdo con su geografía y con las características de sus productos.

En términos generales, los 250 minoristas que conforman el ranking de nuestro informe mostraron un crecimiento importante durante los últimos meses porque tenían sólidas capacidades de venta y entrega en línea y fueron capaces de acelerar su crecimiento electrónico; en otras palabras, pudieron capitalizar las nuevas oportunidades de consumo generadas por las condiciones que vivimos.

Esta tendencia pudo observarse en todo el mundo: en el Reino Unido, la proporción de ventas minoristas en línea se disparó a 35.2% en enero de 2021, frente a 19.5% en enero de 2020; en Alemania, las ventas de comestibles en línea crecieron casi 90% en la segunda mitad de 2020, en comparación con el mismo periodo en 2019; en Francia, la participación en línea del comercio minorista alcanzó 13.4% en 2020, frente a 9.8% en 2019; en China, la participación en línea del comercio minorista aumentó a 24.6% en agosto de 2020, frente a 19.4% en agosto de 2019; en los Estados Unidos, la participación en línea del comercio minorista pasó de 11.8% en el primer trimestre de 2020 a 16.1% en el segundo trimestre de 2020; y en América Latina, la empresa de comercio electrónico Mercado Libre vio cómo, para el segundo trimestre de 2020, sus entregas por día se incrementaron a más del doble, en comparación con 2019.

En este nuevo contexto provocado por la pandemia, ¿cuáles son las empresas que, tomando en cuenta cada uno de los factores previamente señalados, lograron posicionarse en la cima del comercio minorista en 2021? El Top 10 es el siguiente: 1)Walmart (Estados Unidos); 2)Amazon (Estados Unidos); 3) Costco Wholesale Corporation (Estados Unidos); 4)Schwars (Alemania); 5) The Kroger Co (Estados Unidos); 6) Walgreens Boots Alliance, Inc. (Estados Unidos); 7) The Home Depot (Estados Unidos); 8)AldiEinkauf GmbH & Co. HG y Aldi International Servies GmbH & Co. HG (Alemania); 9)CVS Health Corporation (Estados Unidos); y 10)Tesco PLC (Reino Unido).

Al hablar, específicamente, sobre los resultados que mostraron las compañías detallistas regionales en la lista de las 250 minoristas más grandes del mundo, destacan, por su desempeño, cinco empresas mexicanas, cuatro brasileñas y dos chilenas, situándose de la siguiente forma: Femsa Comercio (México, lugar 63), que tuvo la mayor participación en los ingresos totales de las 11 empresas latinoamericanas, con 16.7%; Cencosud (Chile, 81); Falabella (Chile, 102); Coppel (México, 113); Organización Soriana (México, 133); Grupo Comercial Chedraui (México, 161); El Puerto de Liverpool (México, 162); Via Varejo (Brasil, 168); Magazine Luiza (Brasil, 209) Lojas Americanas (Brasil, 222); y RaiaDrogasil (Brasil, 223).

En el caso de México, Coppel fue la empresa que más posiciones avanzó, ya que pasó del lugar 153 al 113; Femsa ocupó el puesto 63 (escalando 10 sitios); Soriana, el 133 (solo bajando cuatro lugares); Chedraui, el 161 (subiendo 16 posiciones); y Liverpool, el 162 (avanzando nueve sitios).

Por su parte, los cuatro minoristas más pequeños de Latinoamérica incluidos en el reporte tienen su sede en Brasil, pero están mostrando una tendencia al alza, gracias a la rápida expansión de sus tiendas y a su notable crecimiento en comercio electrónico; asimismo, las dos empresas chilenas mantienen operaciones en una mayor cantidad de países de la región.

En conclusión, no podemos negar que el contexto que hoy vive el comercio minorista es sumamente complejo; sin embargo, como observamos en el informe, las organizaciones que logran adaptarse de una mejor y más rápida forma al nuevo entorno, ajustando su oferta de servicio a las necesidades y expectativas de sus clientes, son las que avanzarán e incluso liderarán el camino del sector.

Erick Calvillo, Socio Líder de la Industria de Consumo en Deloitte Spanish Latin America.